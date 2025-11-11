Alpine compartió el video más tierno de Franco Colapinto con un mini fan: “Te amo”

Franco Colapinto es uno de los pilotos que más conecta con el público de la Fórmula 1. Desde su irrupción en la escudería Alpine, su imagen atrae a un público muy diverso que está pendiente de todo lo que sucede en sus carreras, como así también en el detrás de escena sea en un entrenamiento o en el paddock de cada Gran Premio.

Tras disputar el Gran Premio de Brasil y a la espera de la siguiente competencia en Las Vegas, Estados Unidos, Franco fue protagonista de un momento particular con un pequeño que lo quería conocer y pudo cumplir su sueño.

Franco y el pequeño fanático, los protagonistas de un tierno video

“Mirá lo que tenemos por acá, Franco”, se escucha en la voz de una mujer que le muestra una camiseta de Argentina con el dorsal número 10 de Messi. Esto generó una conexión inmediata con el pequeño, quien se llamaba igual que él.

“¿En serio? ¿Se llama como yo? Te amo“, deslizó Colapinto que protagonizó un tierno momento en medio de su rutina ajetreada de entrenamientos y compromisos para llegar de óptima manera a cada una de las carreras.

Miles de fanáticos argentinos alentaron a Franco Colapinto en Brasil (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) MIGUEL SCHINCARIOL� - AFP�

Luego de terminar en el puesto número 15 de la carrera en el circuito de Interlagos, Franco Colapinto habló con los medios presentes y mostró parte de su disgusto por el rendimiento general. “No fue un buen fin de semana, y obviamente que no (estoy) muy contento. La carrera larga, sin mucho ritmo. Fue malo, no teníamos grip, y creo que eso complicó la carrera. Hicimos una estrategia parecida a todos los que teníamos adelante. No hicimos nada diferente, y creo que eso también nos llevó a quedar en la misma posición de siempre", exclamó el argentino que encara la recta final del año.