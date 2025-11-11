Encontró un celular en River durante el recital de Dua Lipa y con solo una foto logró encontrar al dueño para devolverlo

El arribo de Dua Lipa a la Argentina conmovió a los fanáticos que agotaron las entradas para las funciones del 7 y 8 de noviembre. Con un estadio Monumental colmado, las personas ocuparon los distintos sectores y cantaron los distintos hits de la reconocida intérprete. Sin embargo, algunos de los presentes sufrieron la pérdida de su celular o pertenencias y acudieron a la buena voluntad de otros para poder difundir información sobre dichos objetos de valor.

Por intermedio de las redes sociales, una chica llamada Sofía Saluzzi hizo un llamado a la solidaridad para dar con el dueño de un celular que encontró en el recital que se celebró el 7 de noviembre. La tarea, a priori, parecía complicada: el dispositivo móvil solo tenía una foto de una pareja y estaba en modo “avión”, lo que bloqueaba su conectividad.

El video de Sofía para buscar al dueño del celular perdido en Dua Lipa

“Encontré un celular el 7/11/25 en River durante el recital de Dua Lipa. Está en modo avión y no se puede desactivar, ni conectar el WiFi. Solo tiene esta foto. ¿Me ayudan compartiendo para lograr devolverlo?“, lanzó Sofía en su cuenta de Instagram implorando que la viralización de su pedido llegue al dueño del celular.

En dicho posteo, agregó, con la canción de “Training Sesion” de Dua Lipa: “Me ayudan reposteando e interactuando. Así puedo devolverlo. Está en modo avión y no puede desactivarse“.

La imagen que se viralizó hasta encontrar al dueño del celular

Tras el impacto que generó este pedido solidario, las redes sociales oficiaron de nexo hasta toparse con Joaquín, el dueño del celular, quien acordó un lugar de entrega y agradeció por el buen gesto de Sofía.

“Encontramos al dueño y a su prima. Gracias a quienes difundieron. Gracias por hacer todo lo posible para que yo pueda devolverlo”, confirmó Saluzzi con el deber cumplido y la tranquilidad de que el celular volvió a las manos de su dueño.

La foto de Sofía y los dueños del celular

Luego de una foto entre los protagonistas de la historia, Joaquín le respondió la publicación y le dio un cierre a una historia que se llevó los elogios de los usuarios. “Gracias Sofi por absolutamente todo y por el tipo de persona que se nota que sos, ojalá el mundo se llene de personas como vos”, sostuvo el hombre que le dio cierre a este momento emotivo en las redes.

El atrevido comentario de Franco Colapinto sobre Dua Lipa en La Bombonera

Luego de protagonizar los dos shows en el Monumental, Dua Lipa visitó La Bombonera para ver el encuentro entre Boca y River, con victoria para el local por 2-0 con tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Entre las distintas actividades que realizó la intérprete, una de ellas llamó la atención por asistir a uno de los partidos más importantes del fútbol argentino. Tras recibir una camiseta de Boca por parte de Juan Román Riquelme, el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, comentó la imagen con una frase que apuntó directamente a Dua Lipa.

Boca hizo referencia a la estadía de Dua Lipa y Colapinto no perdió la oportunidad de invitarla a una carrera

“Era ganar o ganar hoy. Lo que es la motivación. Que venga a alguna carrera”, deslizó Colapinto con la alegría a cuestas del triunfo de Boca y la posibilidad de que la cantante dé el presente en un Gran Premio de la Fórmula 1.