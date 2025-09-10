El look total white de Antonela Roccuzzo para jugar al tenis

Antonela Roccuzzo es mucho más que la esposa de Lionel Messi. La rosarina no solo acompaña la carrera deportiva de su marido, sino también se desempeña como empresaria. Además de crear su propia marca de ropa infantil y colaborar con otras firmas de lujos, dedica gran parte de su tiempo al entrenamiento.

En las últimas horas, la rosarina compartió a través de su perfil de Instagram, en la que acumula 40.1 millones de seguidores, un video en la que se la vio lista para jugar al tenis, uno de los tantos deportes que completan su rutina de ejercicio.

En esta oportunidad, optó por un total white: top y skort- una combinación de falda y pantalón corto interno para mayor comodidad y libertad de movimiento-, zapatillas y medias. El conjunto es de una de las reconocidas marcas deportivas con las que trabaja.

Anto Roccuzzo y un total white para jugar tenis (Foto: Captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

Anto se destaca por llevar una vida muy saludable, enfocada en la alimentación sana y la actividad física. A raíz de esto es que en abril de este año lanzó su propia línea con la misma marca la promocionó con un mega evento que se realizó en simultáneo en Estados Unidos y Argentina.

Esta no es la primera -ni seguro la última vez- que la mujer de 37 años se convierte en el foco de atención por su atuendo. El 4 de septiembre, día en que se llevó adelante el último partido oficial de Lionel Messi como capitán de la selección argentina en el país, quedó enfocada por las cámaras de televisión después de que se entonaran las estrofas del himno nacional argentino y el estilo elegido para la ocasión quedó en evidencia.

Antonela Roccuzzo acompañó a Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina

Alli se la pudo ver muy sonreír y saludar, feliz, con una chaqueta de cuero negra y la camiseta albiceleste debajo; este look lo completó con pantalones negros y unos aros brillantes.

El emotivo posteo de Anto Roccuzzo para Leo Messi (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo / @chinasanjuann)

Más tarde, volvió a causar sensación, pero con un mensaje dirigido hacia el padre de sus tres hijos. “¡Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. ¡Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino!!! Te amamos @leomessi“, escribió desde su red social y recibió todo tipo de comentarios.