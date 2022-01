Marcelo Sottile cruzó al Chavo Fucks: “No me permiten ni hablar”

Marcelo Sottile, columnista de F90 (ESPN), apuró este martes al “Chavo” Fucks, conductor del programa mientras Sebastián Vignolo está ausente por vacaciones. Aunque usualmente son aliados en los debates, el cambio de roles elevó el nivel de discusión entre ambos y ya se suscitaron dos tensos cruces entre ellos en las dos primeras emisiones de la temporada 2022.

“Muchachos, a ver, ¿me permiten ordenar la discusión?”, les pregunto Fucks a sus compañeros mientras debatían sobre la decisión de River Plate de apartar del plantel a Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser ya que ambos enfrentan el vencimiento de sus contratos en junio y las negociaciones para renovarlos no llegaron (todavía) a buen puerto.

Enojado porque todavía no había podido emitir su opinión, Sottile respondió la consulta del animador con ironía: “A mí, no me dejan ni hablar por lo pronto; después, si es ordenado o no ordenado, como ustedes quieran...”.

Acto seguido, Fucks interpeló de manera directa al “Cholo” y le pidió su opinión acerca de la postura de la dirigencia comandada por Jorge Brito. Al respecto, Marcelo contestó de manera tajante. “No me gusta cuando los jugadores extorsionan a los clubes para irse, y no me gusta cuando los clubes presionan de este modo a los jugadores para quedarse. Y esto lo digo con la camiseta de Boca, de River o de Defensores de Hurlingham”.

Además, Marcelo cruzó a las cuentas partidarias de Boca Juniors que anticiparon una presunta doble vara para el tratamiento de la información. “Ayer se dio mucho de: ‘A ver qué van a decir mañana’. Como es River, 1:21, abrimos el programa con esto. Con lo cual, es el mismo procedimiento”, se defendió. De hecho, su compañero Federico Bulos había opinado un rato antes de esa manera: “Si este tema de los jugadores colgados pasa en Boca, cortamos la 9 de julio, nos paramos en el obelisco. Es un escándalo nacional. En Boca, se toma como un escándalo, y en River, parece que no. No le estoy echando la culpa a nadie”. Y advirtió: “Cuando (Cristian) Pavón no arregle, y lo manden a cortar el pasto, quiero ver que vamos a decir”.

Herido en su orgullo, Federico Bulos le replicó a su compañero: “Me estás contestando a mí”. “No, a unos tantos. No sos el único de los que habla en este país”, le respondió Sottile al “Negro”. Sin falsa humildad, Bulos dijo: “Pero soy uno de los más importantes”.

Por último, el relator manifestó su mirada sobre el tema, y dijo coincidir con la postura que tomó la institución millonaria con los casos de Angileri y Rollheiser: “Yo estoy claramente a favor de River. Creo que los jugadores, si no arreglan el contrato, no tengo porque prestarle la camiseta”. Y diferenció la actitud de la actual CD con la anterior: “Hay un claro cambio de postura de (Jorge) Brito a (Rodolfo) D’Onofrio. Esto se dio vuelta así con el aval de Gallardo”, complementó.