Aryna Sabalenka se salteó los protocolos del Australian Open y se llevó la selfie soñada con Roger Federer

Aryna Sabalenka debutó en el Australia Open 2026 con una sólida victoria ante la francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah por 6-4 y 6-1 en un partido que duró una hora y 16 minutos.

Con un andar espléndido, la número 1 del ránking de la WTA no sufrió percances en su estreno en el certamen oceánico. Además de su rendimiento deportivo, la tenista bielorrusa recibió la visita de dos leyendas como Rod Laver y Roger Federer, quienes estuvieron en una ubicación preferencial y disfrutaron de la actuación de Sabalenka.

Ante semejante visita, la bielorrusa, al terminar el encuentro, reveló que los había visto e intentó no mirarlos durante el encuentro para no desconcentrarse. En diálogo con el equipo de prensa del Australia Open, la nacida en Minsk se sonrojó al dirigirse a las dos leyendas del tenis y hasta se animó a pedirles una selfie para el recuerdo.

“Soy una gran admiradora, ¿me puedo sacar una foto con ustedes?”, expresó Sabalenka, quien no pudo ocultar la sonrisa de felicidad al ver al australiano y suizo en primera fila, aplaudiendo cada una de sus intervenciones.

Acto seguido, expresó que sintió presión al verlos e intentó elevar su nivel deportivo para dar un espectáculo deportivo acorde a la circunstancia. “Quería jugar bien para que puedan disfrutar, es un privilegio que estén acá. Espero que hayan disfrutado”, lanzó, entre risas, la ganadora de 22 títulos individuales, entre ellos, cuatro Grand Slam.

Por último, antes de cumplir su cometido, la líder del ránking WTA expresó ante la vista de todo el público presente en el estadio Rod Laver Arena: "Estuve todo el partido diciéndome que no mire para arriba".

Con su celular en mano, Sabalenka cruzó la mitad de la cancha, se acercó a la zona de la platea y extendió su mano para darles el protagonismo a Federer y Laver, quienes se pararon de su ubicación para formar parte de una cómica escena que se replicó en las redes sociales.

Tildando la ronda uno y la selfie, como objetivos cumplidos, Sabalenka vivió una jornada de ensueño en Australia, un país donde conquistó dos de los cuatro Grand Slam que ganó en su carrera. “Es tan bueno estar de vuelta”, expresó la bielorrusa, quien se perfila como una de las grandes candidatas a ganar este torneo que se da a inicios de año y el cual está asociado con las temperaturas extremas que condicionan el juego.

En cuanto al partido inaugural, Sabalenka destacó la técnica de su contrincante, quien se encuentra en el puesto 118 del ránking. “Creo que no empecé de la mejor manera posible. Ella apareció, estaba entusiasmada y jugaba muy bien. Fue un comienzo complicado y estoy muy contenta de haber encontrado mi ritmo al final del primer set y sentirme un poco más segura”, dijo.

Aryna Sabalenka debutó con un triunfo ante Tiantsoa Rakotomanga en el Australian Open

“No sabía mucho de ella, vi sus partidos anteriores, pero siempre es complicado jugar contra alguien a quien no conoces realmente y además es zurda, pero estoy súper contenta de poder cerrar este partido en sets corridos”, cerró sobre su performance. Su próximo partido será ante Bai Zhuoxuan.