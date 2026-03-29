Así fue la maniobra de Bearman para esquivar a Colapinto en Japón que terminó con el choque del inglés

El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 de este domingo no estuvo exento de incidentes y Franco Colapinto protagonizó uno de ellos. Esto ocurrió cuando el argentino sufrió un inconveniente con su monoplaza de Alpine (que perdió velocidad por descarga de batería) y tuvo que cerrarse en la curva rápida Dunlop para evitar que Oliver Bearman lo superara.

El piloto se Haas dio un volantazo para esquivarlo, perdió el control y terminó contra uno de los muros de seguridad de la pista, lo que obligó a la intervención del auto de seguridad.

Debido a la diferencia de velocidad a la que iban ambos vehículos —Bearman a 308 kilómetros por hora, y Colapinto a unos 260— el impacto del británico fue fuerte. Así lo muestran los videos del momento, en los que se ve que sale por sus propios medios del automóvil, pero con un golpe o lesión en la pierna que le impide pisar con normalidad. Aparentemente, según informó el equipo estadounidense, tiene el tobillo derecho afectado pero sin fracturas.

La maniobra de Bearman para esquivar a Colapinto

“Llevamos avisando los pilotos a FIA y FOM [Formula One Management] que era cuestión de tiempo que un accidente así pasara. Tenemos velocidades de 30, 40, 50 kilómetros por ahora utilizando el push, y este accidente fue cuestión de tiempo. Creo que fueron 50G, en Suzuka con escapatoria. Ahora imagínense que vamos a Las Vegas, que vamos a Bakú, y el mismo problema que tuvo Ollie, al que sorprendió Franco, lo tenemos en otro circuito a velocidades más altas, y sin escapatoria...“, reflexionó Carlos Sainz, el piloto de Williams, tras lo sucedido en el GP de Japón.

Y remarcó: “Espero que la Fórmula 1 recapacite y los equipos no se pongan muy de frente, porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami y a otro tipo de circuitos”.

No es la primera vez que los pilotos de F1 se enfrentan a complicaciones debido a las nuevas modernizaciones eléctricas de los vehículos. Incluso varios de ellos se quejaron en reiteradas oportunidades ya que el motor eléctrico entrega un 46% de la potencia total del coche.

“Ninguna diversión. ¿Qué diversión va a haber adelantando sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encuentras con una batería superior a la del coche que tienes delante y te estrellas contra él o lo adelantas. O sea, es una maniobra de evasión más que un adelantamiento. Ahora te encuentras con menos batería que tus rivales o con más batería, y adelantas o te adelantan, así que no hay ningún tipo de cambio en carrera", coincidió el bicampeón Fernando Alonso.

Bearman y Colapinto, antes del GP de Japón. TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

Los resultados del GP de Japón

Tras la finalización de la carrera, los puestos definitivos quedaron con Kimi Antonelli, de Mercedes, otra vez en el primer lugar; seguido por Oscar Piastri, de McLaren y Charles Leclerc, de Ferrari, respectivamente. El cuarto y quinto puesto, en tanto, lo completaron George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari)

Finalmente, Colapinto quedó en el puesto 16 y su compañero de Alpine, Pierre Gasly, ocupó el octavo lugar, con lo que sumó puntos para la escudería francesa.

Ahora, hay cinco semanas hasta que la Fórmula 1 visite Miami, porque las fechas de Bahréin y Arabia Saudita fueron quitadas de abril por la guerra en Medio Oriente (y probablemente terminen canceladas).