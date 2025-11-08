Franco Colapinto habló tras chocar en la carrera sprint de Interlagos

Tras su choque y despiste este sábado en la carrera sprint de Interlagos, Brasil, Franco Colapinto se refirió a lo ocurrido y declaró que espera que el equipo de Alpine pueda reparar su monoplaza para poder largar sin inconvenientes en la qualy para la carrera del domingo.

“Fue una pena la verdad, aún no entiendo bien por qué perdí el auto. Había un poco de agua, y de una vuelta a otra perdimos mucho grip”, dijo el pilarense poco después de su accidente en diálogo con ESPN. Tras ello sumó: “Pero hay que tratar de entender. Ojalá puedan arreglar el auto, hay bastante daño”.

En tanto, en alusión a la largada de esta tarde, marcó: “Tengo que intentar volver más fuerte, fue complicado, creo que varios autos se fueron ahí [por la curva 1]. Fue un poco raro el grip de una vuelta a la otra, pero bueno, hay que trabajar para la próxima”.

El golpe del argentino se da después de que el viernes la escudería francesa lo confirmara como piloto oficial durante la temporada 2026 de la Fórmula 1. Será su tercer año consecutivo en la máxima categoría del automovilismo.

La competencia arrancó con una pista que todavía se encontraba húmeda por las lluvias de la noche anterior; fue durante la última curva de la octava vuelta que algunos autos se encontraron con agua, perdieron el control y terminaron fuera de la pista.

Oscar Piastri, el piloto de McLaren que estaba tercero detrás de Lando Norris y Kimi Antonelli, despistó e impactó contra las defensas. Pocos segundos después lo siguieron Nico Hulkenberg, de Sauber, y Colapinto. El argentino fue el que se pegó más fuerte.

“Ojalá lo puedan arreglar e intentaré volver más fuerte. Es complicado, creo que varios se fueron ahí”, remarcó Colapinto.

Colapinto saluda al público y sus fans en la previa de la carrera en Interlagos getty imagers - Formula 1

Hulkenberg, en tanto, logró regresar a la pista con el Kick Sauber necesitado de reparaciones delante y detrás. Hubo bandera roja después de un breve ingreso del auto de seguridad. La carrera se detuvo cerca de las 11.12 y se reanudó aproximadamente 20 minutos después. Continuó con Norris al frente del grupo. Detrás, Antonelli, Russell y Verstappen.

Dentro de unas horas, a las 14.55, Colapinto deberá afrontar la clasificación de mañana.

La sorpresa a sus fans en la previa de Interlagos

Antes de la carrera, Colapinto decidió dar una sorpresa a los fans que viajaron a la competencia en Brasil para verlo. Junto a su equipo orquestaron un plan para darle un shot de felicidad a sus seguidores el viernes.

El argentino se camufló como si fuese personal de la organización del Fan Zone con una peluca, lentes de sol espejados, un bigote rojizo y una gorra. Así se movió por las inmediaciones sin que nadie notara su verdadera identidad. Alpine compartió el proceso de la transformación de Colapinto arriba de una trafic.

Colapinto camuflado en Interlagos

El piloto bajó de la camioneta vestido con una campera que usa el personal del staff en el Gran Premio de San Pablo. Sin embargo, mantuvo un detalle que lo distinguía del resto: las zapatillas que su amigo y uno de sus principales sponsors, Bizarrap, hizo con Adidas.

Luego, se ubicó entre el público y la tarima junto a otros integrantes del equipo organizador.

Colapinto simula ser parte de la seguridad de Ocon

Luego, Colapinto subió al escenario para revelar que era él detrás de un disfraz. Esto despertó la emoción del público y los gritos de sus fans en la tribuna. El argentino se acercó a saludar y sacarse fotos.