La aparición de Franco Colapinto en el nuevo trailer de la temporada 8 de Drive to Survive

Netflix publicó el trailer de la octava temporada de Drive to Survive, la serie documental que repasa los momentos más destacados del último año en la Fórmula 1, y tuvo una nueva y sorprendente aparición de Franco Colapinto. La nueva entrega muestra la llegada de novatos a la máxima categoría del automovilismo y la reacción de los más experimentados pilotos ante los cambios.

“Este año, casi todos los equipos tienen pilotos nuevos. Lo nuevo es divertido”, dice uno de los corredores. La temporada tiene como protagonistas a importantes figuras.

Entre ellas se encuentran Kimi Antonelli (Mercedes), Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren), Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg (Audi), Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc (Ferrari) y Flavio Briatore (cabeza de Alpine). La nueva temporada incluirá detalles sobre la primera temporada de Hamilton en Ferrari, el regreso de Verstappen y momentos de dura tensión, como el conflicto entre Norris y Piastri en McLaren.

Franco Colapinto en los entrenamientos en Bahréin Alpine

Una aparición llamativa fue la de Christian Horner, exCEO de Red Bull y ahora reemplazado por Laurent Mekies. Horner permaneció dos décadas en la escudería de la firma austriaca y la abandonó tras llegar a un acuerdo de desvinculación por 80 millones de libras esterlinas (US$ 108 millones). La salida de Horner había tenido lugar después de haber sido denunciado por acoso por una empleada del equipo, un caso conocido como “sexgate”. Ese episodio ya había dejado afectada su posición e imagen dentro de la estructura. “Me quitaron algo sin preguntarme nada”, dice Horner en una escena del lanzamiento.

En otro momento del trailer, Colapinto aparece teniendo problemas con un camarógrafo que se acercó demasiado a él. “Deja de seguirme”, le dijo en inglés. Aunque esta es la única aparición directa del argentino, sí hay otros fragmentos que se relacionan con él.

El más destacable se relaciona con el piloto anterior de Alpine, Jack Doohan, a quien reemplazó Colapinto. Doohan solo duró seis carreras en la temporada y fue despedido por la gran cantidad de accidentes que sufrió durante sus participaciones en los GP, razón que permitió la llegada inesperada del argentino.

Una escena del trailer muestra el momento en el que el camarógrafo le consulta a Briatore si “le gusta despedir gente”. “Si la gente no hace su trabajo, sí”, aseguró. Su respuesta se acompañaba de imágenes de Doohan frustrado, tras una de sus accidentadas carreras.

“Ni cinco segundos aparezco”

El año pasado, tras el estreno de la séptima temporada, Colapinto se había mostrado indignado con Netflix. La joven promesa nacional se había destacado durante el 2024 en Williams Racing e hizo historia al abrirse paso en el Gran Circo. Sin embargo, apenas apareció en pantalla unos pocos segundos a lo largo de los diez capítulos.

Sus fanáticos se mostraron indignados. Pero lo que más sorprendió fue cuando el propio deportista habló al respecto a través de la red social X.

El posteo de Franco Colapinto en X Foto: X

“Estoy viendo los últimos capítulos de DTS (Drive to Survive). Cómo se pusieron la gorra, ni cinco segundos aparezco, ni cinco!! ¿Para qué me grababan tanto?”, escribió. A los pocos segundos lo borró. Aun así, sus fanáticos, atentos a cada movimiento en sus redes, lograron capturar el mensaje antes de que desapareciera y lo hicieron circular por toda la plataforma.