Turismo Carretera: Juan Cruz Benvenuti festejó en Posadas y se quitó el puñal de Toay

Tiempo de revancha. Noventa días después de la desazón, el desahogo. El destino lo puso a Juan Cruz Benvenuti nuevamente frente a Christian Ledesma, el rival que el 17 de abril de 2022, con una maniobra involuntaria en la calle de boxes del circuito de Toay, le frustró la posibilidad de victoria. No quedaron resabios de aquel infortunio, lo expuso con frialdad el piloto marplatense, pero que creció en Villa La Angostura, dos días después en las redes sociales, cuando se intentó imponer la desventura como una polémica.

Y en la pista del autódromo Rosamonte, de Posadas, se reflejó ese respeto entre uno de los exponentes de la nueva generación de apellidos que se destaca en el Turismo Carretera y un histórico, el hombre que el sábado marcó la pole en una pista húmeda y remarcó su vigencia, la que lo mantiene como protagonista desde la década del 80. Batallaron al límite, con lealtad y Benvenuti explotó las virtudes del Torino que alista el Trotta Competición, una estructura que celebró por tercera vez en la tierra colorada: con Emiliano Spataro, en 2017; al año siguiente, con Facundo Ardusso, cuando ambos eran pilotos del Renault Sport Torino Team.

El Torino de Juan Cruz Benvenuti que alista el Trotta Competición y cuanta con la atención del ingeniero Gabriel Mazzei y motores de Nicolás Fabris ACTC

Segundo en el estreno de la temporada en Viedma, tercero en la competencia de Toay -donde quedó trabado en la calle de boxes al momento de ensayar el recambio obligatorio de neumáticos-, el éxito en Posadas catapultó a Benvenuti al tercer escalón del campeonato, con 242 puntos. Fue el piloto que mejor rédito obtuvo de las dificultades que soportaron Agustín Canapino (Chevrolet) y Santiago Mangoni (Chevrolet), que marchan al frente de las posiciones, con 283,5 y 259 unidades, respectivamente. Los usuarios del JP Carrera terminaron 16to y 14to. y con el avance -en particular del tetracampeón, que partió 28vo- lograron maquillar un fin de semana complejo.

De 25 años, Benvenuti se radicó en Buenos Aires apenas terminó la secundaria con la meta de avanzar en la carrera de Administración de Empresas. Aprobó 12 materias, pero la pasión por el automovilismo, esa que se inició con 5 años, en karting, torció el rumbo y el título universitario por el momento deberá esperar. La Fórmula 4 Nueva Generación y la Fórmula 4 Metropolitana fueron sus escuelas antes de dar el salto a los autos con techo. Es un piloto moldeado por la ACTC, ya que escaló desde el TC Pista Mouras, donde debutó en 2015, con un Chevrolet del Dole Racing; el Laboritto Jrs. fue su siguiente garaje, la estructura que lo impuso como usuario de Torino y con la que ganó el título de TC Pista en 2018.

La maniobra desgraciada en Toay: Juan Cruz Benvenuti (Torino) queda atrapado detrás de Christian Ledesma (Chevrolet) y observa cómo Agustín Canapino (Chevrolet) lo supera en la calle de boxes ACTC

El estreno en el TC fue en 2019 y desde entonces en cada temporada al menos se anota una victoria: Concepción del Uruguay fue el circuito de la primera vez y luego le siguieron Centenario (Neuquén), Paraná (Entre Ríos) y ahora Posadas. Si los fanáticos de Torino hasta la carrera pasada tenían a Germán Todino como referente para romper la sequía de 51 años sin coronas, ahora suman a un nuevo apellido a la lista. Benvenuti arrastra pergaminos con el subcampeonato de 2020: ganó la Etapa Regular y fue superado por solo 5 puntos por el campeón Mariano Werner (Ford). Fue el tercer piloto en medio siglo en pintar el N°2 para la marca, detrás de César Malnatti (1970), Patricio Di Palma (2006) y Ardusso (2017).

“Vamos por el campeonato”, se entusiasmó durante la transmisión oficial de TV, quien antes de la visita a Posadas mantenía la expectativa y vislumbraba que el equipo estaba en el camino para desatar el nudo. “Pienso en la victoria, pero no me desespera: llegará en el momento apropiado”, comentaba, quien después del podio en Toay en las últimas tres carreras -Concordia, Rafaela y Termas de Río Hondo- no había podido entremezclarse entre los diez mejores clasificados. “El motor viene pegando saltitos carrera a carrera y el auto es fantástico”, apuntó, después de quedar segundo en la qualy; al imponerse en la serie clasificatoria más rápida del domingo argumentó en la pista sus palabras.

En el autódromo Rosamonte, de Posadas, Juan Cruz Benvenuti sumó su cuarta victoria en cuatro temporadas en Turismo Carretera: las anteriores, en Concepción del Uruguay (2019), Centenario (2020) y Paraná (2021) ACTC

Frenar en la última curva, antes de la recta principal, resultó el dilema para Benvenuti, que en el giro 6 asustó al equipo y en el 14 sobresaltó a Esteban Trotta -responsable del taller con sede en Chacabuco- al ingeniero Gabriel Mazzei y a Alejandro Reggi, el hombre que sin apoyo oficial logró sostener en TC y TC2000 las estructuras con el aporte de los concesionarios Renault: Ledesma logró superarlo apenas con la trompa, pero se rehízo y volvió a dominar a su antojo. “Tenía un auto superior al nuestro”, admitió el marplatense, que finalizó agotado, pero contento con el segundo puesto, por delante de Josito Di Palma, que firmó podio en su segunda carrera con el Ford del DTA Racing, de Ulises Armellini.

Con el triunfo de Juan Cruz Benvenuti, Torino igualó a Chevrolet en cantidad de victorias en Posadas; los usuarios del Toro lograron tres de los cinco éxitos con la asistencia del Trotta Racing ACTC

Dos fechas restan para el final de la Etapa Regular. La siguiente cita del TC será el Desafío de las Estrella, en Villicum (San Juan), el 7 de agosto. La última carrera con características especiales del calendario: ésta, con sorteo de posición de largada, lo que determinará que no haya clasificación ni series. El mismo escenario en donde el 11 de diciembre el TC cerrará la temporada y en donde Benvenuti sueña con grita campeón.