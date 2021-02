El Turismo Carretera, la categoría más antigua del mundo, comenzará tu 80ª temporada en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata; 17 de los 47 pilotos que se inscribieron para el estreno cambiaron de equipo para 2021.

En dos meses (exactamente 62 días desde el Gran Premio Coronación 2020, en Villicum, y la apertura del calendario 2021, en el autódromo Roberto Mouras), el Turismo Carretera experimentó un agitado mercado de pases. Con el entrenamiento pautado para las 11 de este sábado en La Plata, más la prueba de clasificación de las 15.50, la categoría más antigua del mundo mostrarála renovación de los pilotos que cambiaron de estructuras y de marcas, la presentación de cuatro debutantes y la ausencia de un ex campeón que planifica una despedida en capítulos.

Con la primera salida a la pista, el ruido de los motores será un homenaje inicial a Alberto Canapino, que murió el lunes pasado a los 57 años habiendo sido once veces campeón y preparador de estrellas como Juan María Traverso, Guillermo Ortelli, Christian Ledesma, Juan Manuel Silva y su hijo, Agustín Canapino, con el que se consagró en cuatro ocasiones. La ACTC determinó que el trofeo del vencedor lleve el nombre del arrecifeño, una de las figuras más influyentes que tuvo el automovilismo nacional.

Es un fin de semana particular para Agustín Canapino: la muerte de su padre, el lunes pasado, conmovió al automovilismo nacional; Alberto fue el preparador más exitoso del Turismo Carretera, con 11 coronas.

El TC ofreció durante el receso múltiples golpes de escena, al punto de que los tres pilotos que más unidades sumaron en 2020 cambiaron de equipo. El campeón, Mariano Werner, se desvinculó del Memo Corse tras no acordar la continuidad del motorista Rody Agut y de dos mecánicos que atienden al Ford desde hace varias temporadas. La nueva morada del paranaense está en Entre Ríos y bajo el paraguas de Omar "Gurí" Martínez. Quien defenderá el Nº 1 -desde el doblete 1991/'92 la marca no repite un monarca- mantiene a dos piezas clave: Agut en la atención de los impulsores y el asesoramiento externo del ingeniero Marcos Laborda. "La exclusividad fue fundamental para ser campeón, y aunque esto no será lo mismo, siento que tendré un trato preferencial con Rody y Marcos", señaló Werner.

Mariano Werner, campeón en 2020 bajo la novel estructura Memo Corse, intentará revalidar el título con el Martínez Competición; el paranaense mantuvo a Rody Agut en la preparación de los motores y el asesoramiento externo del ingeniero Marcos Laborda.

El neuquino Juan Cruz Benvenuti, subcampeón en 2020, rompió lanzas con el Laboritto Jrs. y se sumó al Renault Sport Torino Team, que cuenta con la experiencia de Esteban Trotta en la logística y la técnica. La escuadra que tiene taller en Chacabuco se renovó por completo, ya que la segunda butaca será ocupada por Marcos Landa, uno de los cuatro debutantes, como Ayrton Londero -campeón de TC Pista el año pasado-, Andrés Jakos y Germán Todino. También Manu Urcera -3º en 2020- dio un volantazo: el rionegrino se dividió el año pasado entre el JP Carrera y Las Toscas Racing, pero para el nuevo curso la atención técnica de su Chevrolet tendrá la exclusividad de Walter Alifraco (titular del Alifraco Sport); las del ingeniero Luciano Monti y Miguel Ángel Etchegaray, director deportivo, son dos incorporaciones de jerarquía como para soñar con el título.

Juan Cruz Benvenuti, subcampeón en 2020, se incorporó al Renault Sport Torino Team.

De los pilotos históricos, Guillermo Ortelli (Chevrolet) abrió la puerta del LCA Racing con la meta de recuperar el protagonismo que perdió en las últimas temporadas; el séptuple campeón de TC manejará un auto que tiene apenas seis carreras. En tanto, luego de cuatro años en el Renault Sport Torino Team, Facundo Ardusso volverá al JP Carrera, en el que corrió en 2016 con Dodge; el segundo ciclo será con Chevrolet. "Se debió a una cuestión económica y de tiempos, porque Renault manejaba plazos distintos a los míos", explicó el parejense, que el domingo pasado también se desvinculó del Rombo en el Súper TC2000, categoría de la que fue bicampeón. Con un Torino que tiene motorización exclusiva de Johnny Laboritto, Leonel Pernía desandará su tercer ciclo en Las Toscas Racing, mientras que Emiliano Spataro retorna al Alifraco Sport tras su paso, con escasos resultados positivos, por el Martínez Competición.

El séptuple campeón Guillermo Ortelli acordó su llegada al LCA Racing, propiedad de Laureano Campanera, después de perder el rumbo en el JP Carrera y de su última experiencia en el Dole Racing.

También los pilotos arrecifeños se sumaron a la tendencia del cambio y Ford fue la marca elegida.Valentín Aguirre, que siempre representó a Dodge en el JP Carrera, estrenará un auto que alistará el DTA Racing; Nicolás Trosset -el 12 de septiembre último, en San Nicolás y con Dodge, ganó por primera vez en la categoría- se integró a la escudería G129, de Mauro Giallombardo. "Correr con Ford es un desafío personal; a La Plata iremos sin haber probado, pero confío en adaptarme con rapidez", sostuvo el piloto de 29 años. Con el Maquin Parts, Josito Di Palma firmó su primera victoria en el TC y también peleó, a bordo de un Torino, por un campeonato; ahora intentará relanzarse con el equipo radicado en Venado Tuerto y para eso ya hizo un ensayo en el autódromo platense.

La lista se completa con Juan Bautista De Benedictis, que es una de las espadas de Ford en el Martínez Competición, tras desvincularse del Maquin Parts; Santiago Mangoni, que tras su abrupta salida del JP Carrera, se unió al Impiombato Motorsport y utilizará el Chevrolet con el que logró su única victoria en la categoría; Diego Ciantini (Dodge), que regresó al JP Carrera, en el que fue campeón de TC Pista en 2019; Sergio Alaux (Chevrolet), que retorna al TC tras la carrera de marzo de 2020 con la atención del Sportteam; Juan Martín Bruno (Dodge), que será compañero de Norberto Fontana en el equipo Multibanas Racing, y Matías Rodríguez (Torino), que se alistó en el novato Midas Racing, pero que no correrá en La Plata porque no se llegó a tiempo con los trabajos para el estreno.

Gastón Mazzacane es un incondicional del Dole Racing, equipo con el que desandará su sexta temporada de TC; el color dorado del Chevrolet Nº 7 es el recuerdo del Siete de Oro que manejó Roberto Mouras.

Del otro lado, entre los que apostaron a la continuidad con el objetivo de destronar a Werner se destacan Agustín Canapino, Christian Ledesma y Gastón Mazzacane, entre los usuarios de Chevrolet; Jonatan Castellano y Norberto Fontana alzan la bandera de Dodge; Esteban Gini y Carlos Okulovich son representantes de Torino, y Julián Santero, Juan Pablo Gianini, Emanuel Moriatis y Gabriel Ponce de León competirán con el óvalo de Ford, marca que no tendrá a Juan Manuel Silva en sus filas: el chaqueño cierra un ciclo de 22 años en el TC, categoría de la que en 2005 fue campeón. La idea del Pato es despedirse de modo definitivo cuando el público vuelva a los autódromos.

Con un total de 17 pilotos que cambiaron de equipo, el Turismo Carretera comienza su temporada Nº 80. El autódromo de La Plata será el semáforo, y la bandera de cuadros esperará el 5 de diciembre, con sede por designar. El sueño de cada protagonista pone primera.

