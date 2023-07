Facundo Campazzo vuelve a Real Madrid, el equipo donde brilló y vivió sus días más felices

escuchar

Facundo Campazzo vuelve a su lugar en el mundo, el club donde, desde que dejó la Argentina, fue más feliz. Atrás quedaron años de desconsideración en la NBA y una última temporada con sabor a poco en Estrella Roja de Belgrado, que intentó retenerlo sin éxito. Tampoco lo convenció Panathinaikos con una oferta millonaria, con lo que Real Madrid anunció este martes que el base argentino firmó un contrato por cuatro años y afrontará su segunda etapa en el club, donde mostró lo mejor de su repertorio y vivió sus horas más felices llegando a dominar el básquet de Europa.

El acuerdo entre las partes es hasta el 30 de junio de 2027. Es decir que el cordobés, de 32 años, no tiene en el horizonte moverse hacia otro destino más sofisticado en lo que queda de su carrera. Y los motivos para decantarse por volver a ponerse la camiseta blanca fueron varios, desde deportivos hasta familiares: “Significa mucho, tanto para mí como para mi familia, volver a lo que para mí es mi casa. A mi familia le encanta Madrid, el equipo y mi hija nació aquí y eso para mí era muy importante. Quería estar tranquilo y si ellas están felices yo soy feliz. Siempre tuve buenos momentos aquí. En estos últimos años me demostraron mucho cariño desde que me fui, de que soy parte de esto y tengo muchas ganas de vivir un partido de vuelta con esta camiseta”.

💬 @facucampazzo: “Significa mucho volver a la que siento que es mi casa”.#FacuIsBack pic.twitter.com/wG9VSMJ7mU — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 18, 2023

La vuelta de Campazzo a la Casa Blanca, donde volverá a ser compañero de Gabriel Deck, se rumoreó desde que terminó su contrato con el conjunto serbio, su puerta de reingreso al básquet europeo tras dejar la liga estadounidense. El Merengue había estado en su radar cuando decidió desprenderse de la NBA, pero no se pudo concretar a mediados de la temporada pasada y cada parte siguió su camino. La institución española no sintió su falta porque, sin él, pudo ganar la Euroliga nuevamente. El jugador, en contrapartida, participó a cuentagotas en el máximo campeonato europeo porque Estrella Roja fue sancionado por el Panel de Finanzas de la Euroliga por incumplir la Normativa de Estabilidad Financiera y Juego Limpio y en la Liga ABA, un certamen de bajo calibre para su estándar de deportista, tuvo que conformarse con un subcampeonato.

En sus primeras palabras como nuevo jugador de Real Madrid, el armador surgido de Unión Eléctrica de Córdoba dejó en claro que no perdió su hambre de gloria para representar a una entidad más que laureada y que es sinónimo de títulos: “Voy a intentar trabajar duro, conseguir objetivos y pelear títulos. Siempre que se habla de Madrid, se habla de títulos. Esperemos que no sea la excepción y que cada título que se presente, conseguirlo. Vamos a trabajar toda la temporada para conseguir cada título que se nos presente. Vamos a dejar todo en cada partido, pelear cosas importantes y llegar arriba”.

Sobre su presente y lo que puede aportar al plantel, manifestó: “Vuelvo con dos o tres años más grande, nada más. Me siento bien físicamente, considero que soy mejor jugador que cuando me fui y hay que mostrarlo en el día a día. Lo que el entrenador pida de mí intentaré darlo al 100%, sumado a mi identidad y a lo que me trajo aquí, mi corazón y entregar todo en cada partido desde la defensa y mi experiencia”.

La temporada 2022/23 de Facundo Campazzo se repartió entre la NBA y Estrella Roja de Belgrado ZORAN PETROVIC - Getty Images Europe

En su primera etapa en Real Madrid el jugador de la selección argentina ganó 11 títulos: tres ligas Endesa, dos copas del Rey, cuatro supercopas de España y dos euroligas. Individualmente, integró dos temporadas el quinteto ideal del campeonato español y fue elegido MVP en los playoffs del torneo 2018/19, de la Copa del Rey 2020 y en dos oportunidades, 2019 y 2020, de la Supercopa. Con su fichaje, el club se aseguró un deportista de jerarquía internacional que conoce las exigencias y tiene en claro que el gran objetivo es, cada año, tocar el techo de Europa. Campazzo no es un improvisado en la Euroliga y de las seis veces que participó, en cinco lo hizo con el Merengue y la dominó a tal punto que dio el salto a la NBA.

El cordobés disputó los certámenes de las temporadas 2014/15, 2017/18, 2018/19, 2019/20 y 2020/21 y se coronó campeón en dos ocasiones, en 2015 y 2018. En 2019, en tanto, fue elegido el jugador más valioso (MVP) del campeonato. En total jugó 113 partidos en los cuáles fue titular en 78 y tiene una media de 8,3 puntos; 2,3 rebotes; 5,3 asistencias y 1,4 robos. En febrero de 2020, en un partido ante ALBA Berlín, dio 19 pases gol y alcanzó el récord en esa faceta en un partido del torneo.

Facundo Campazzo fue MVP de la Copa del Rey en dos ocasiones con la camiseta de Real Madrid ACB

Campazzo jugó tres temporadas en la NBA, desde que salió de Real Madrid y se incorporó a Estrella Roja. Fue de mayor a menor y en total disputó 152 partidos en Denver Nuggets y Dallas Mavericks. En la franquicia que actualmente ostenta el título, promedió entre temporada regular y playoffs 20,2 minutos con 6 puntos, 2,3 rebotes; 3,3 asistencias y 1 robo.

El base se incorporó a Dallas a poco de comenzar la temporada 2022/23, luego de que los Nuggets no le renovaran el contrato. En ese equipo participó en ocho de los 19 encuentros que disputó el elenco de Texas hasta que fue cortado y su aporte fue escueto en un plantel cuya máxima figura, Luka Doncic, ocupó su posición gran parte de los minutos. En 6,5 minutos por juego -superó más de cinco minutos en cancha en solo dos partidos- promedió 1,3 puntos; 1,1 asistencias; y 0,8 robos. Sus porcentajes de tiros oscilaron el 23,1% de efectividad en lanzamientos de campo, 27,3% en triples y 50% en libres.

Facundo Campazzó ingresó a la NBA a través de Denver Nuggets y jugó dos temporadas twitter

Es una incógnita cuando Campazzo se incorporará a Real Madrid. Actualmente, es parte de la selección argentina que concentra en La Nucía, España, y se prepara para disputar el Preclasificatorio a los Juegos Olímpicos París 2024 que tendrá lugar entre el 14 y 20 de agosto en Santiago del Estero, tal adelantó LA NACION, con los ocho seleccionados que no ingresaron al Mundial 2023. Además de la Argentina lo jugarán Panamá, Bahamas, Cuba, Uruguay, Islas Vírgenes, Chile y Colombia.

La selección argentina debe disputar el repechaje porque, aun con Facundo Campazzo en los dos últimos partidos en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, no entró a la Copa del Mundo por quinta vez en su historia -estuvo en 14 de las 18 ediciones que se disputaron hasta el momento-. La anterior ocasión fue en Colombia 1982, cuando se ubicó tercero en el Sudamericano que otorgaba las plazas por detrás de Uruguay y Brasil. Tampoco había estado en 1954, luego de ser campeón en 1950; 1970, 1978 y 1982.