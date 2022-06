Misión China: el seleccionado de básquetbol argentino quiere recuperar la versión que la llevó hasta el subcampeonato mundial

En plena formación. Se advierte en cada movimiento. Carlos Delfino habla, Facundo Campazzo conduce, Leandro Bolmaro ejecuta. El seleccionado de básquetbol de la Argentina se mueve por la cancha con la firme intención de recuperar esa química que la llevó hasta la cima en 2019. Es una proceso nuevo y diferente, pero hay un ADN que la distingue. Intensidad, compromiso y una contracción al trabajo que permite advertir que con Néstor García todo fluye con la naturalidad de siempre. Aunque claro, rivales como Uruguay te obligan a revisar cada detalle y envía señales clara de que lo que vendrá frente a Venezuela y Panamá, que serán dos citas de altísima exigencia para determinar en qué lugar está parado este equipo.

El punto central de este tipo de desafíos que se puso el conjunto nacional antes de viajar a Puerto La Cruz, es poder saber con qué personal tiene que diseñar el equipo. El resultado final 74-67 (el sábado también se impuso, pero por 92-84), sirve como inyección de ánimo, aunque en la intimidad sabe el grupo que tiene mucho por mejorar. Este segundo amistoso dejó en claro que, por el momento, hay una enorme diferencia cuando la formación está conformada con Campazzo, Bolmaro, Delfino, Brussino y Delía. Lo sabe el entrenador, la diferencia de jerarquía que tiene es notable.

Este choque contra Uruguay fue una perfecta muestra de que el trabajo de Che García está en encontrar el balance para disimular estas cuestiones. La falta de Nicolás Laprovittola, Gabriel Deck y Luca Vildoza reduce las variantes para ver la mejor versión del equipo. De la misma manera que el proceso de recuperación de Garino hace que el juego recaiga en lo que pueda producir Campazzo. Pero en esa construcción, todo el resto del plantel, se dispone a pleno para hacer que la maquinaria funcione.

No fue la mejor versión ofensiva del equipo. Tuvo demasiados problemas para generar juego, en especial desde el segundo cuarto. Cuando Uruguay defendió con una altísima intensidad, al borde de la falta, todo se volvió más complejo para la Argentina, que persigue ser un equipo de mucho vértigo, porque cuenta con el personal para correr la cancha. Sin embargo, no encontró estas alternativas y cada ataque se volvió un rompecabezas.

Más allá de los resultados, resultó un ensayo de alta exigencia que le permitió darle rodaje a jugadores con poca acción. Campazzo estaba sin competir desde que Denver quedó afuera de playoffs, Garino hace seis meses que no juega, Delfino llevaba un mes sin competir porque había terminado su participación con Pesaro en la Liga de Italia, Bolmaro no tuvo minutos en la rotación de Minnesota, Brussino desde el 29 de mayo que no competía tras la eliminación de Gran Canaria en la ACB, José Vildoza apenas tuvo minutos en Cibona Zagreb, Delía el 8 de mayo jugó el último partido con Pallacanestro Trieste.

Cada uno de los jugadores del equipo sabe bien que lo que están haciendo como grupo está concentrado, incluso, por delante de estos dos próximos juegos. Lo que necesita el grupo es ajustar todo para lo que vendrá en noviembre cuando se juegue la segunda etapa de la eliminatoria, cuando se definan las plazas para el Mundial de 2023, que se disputará en Japón, Filipinas e Indonesia.

Leandro Bolmaro, una pieza ofensiva y defensiva determinante para este nuevo proceso Prensa Cab

Por eso, tras el partido el análisis de Nicolás Burssino, uno de los integrantes del plantel subcampeón del mundo en 2019, permite advertir qué siente este grupo: “Es un proceso nuevo, con jugadores nuevos, nos vienen bien estos amistosos para conocernos y para captar la idea del Che (García). Quiere que seamos compactos como equipo, que aprovechemos el pase extra, que seamos agresivos en ataque. Conceptos para evolucionar como grupo. Tenemos que provechar las ventajas que tenemos de manera individual”, dijo Nicolás Brussino.

Y agregó: “Todo este proceso hay que aprovecharlo, tenemos que entender que todas las ideas que se puedan desarrollar desde ahora en adelante, va a ser para poder tener un equipo cada vez mejor durante varios años. Nosotros tenemos que entender que todo lo que hagamos es siempre apuntado hacia el futuro”.

El santafecino que juega en Gran Canaria, en la ACB de España, sabe que hay un objetivo concreto de este grupo y es recuperar la mística del equipo que deslumbró en la Copa del Mundo de 2019: “ Tocamos el máximo en China y todos los equipos quieren eso. No queremos que lo que hicimos aquella vez se quede ahí, que sea sólo esa vez, pretendemos ser constantes, competir en el más alto nivel. Hay oportunidades en las que se pueden y otras no, pero nosotros perseguimos volver a tener ese nivel. La idea es seguir mejorando para conseguir la mejor versión de todos”, finalizó Brussino.

El conjunto nacional viajará este lunes hacia Venezuela, para jugar el jueves próximo en Puerto La Cruz, uno de los dos juegos de las ventanas de eliminatorias. Una prueba durísima, pero absolutamente necesaria para recuperar la química de ese equipo que ganó la medalla de plata y demostró que el ADN de la Argentina no tiene fecha de vencimiento.