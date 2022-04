Cai Aimar interrumpió el editorial de Sebastián Vignolo: “Te estás yendo al otro extremo”

Carlos “Cai” Aimar, columnista de F90 (ESPN), interrumpió este miércoles el clásico comentario editorial del conductor Sebastián Vignolo, quien decidió, con evidente fastidio, concluirlo antes de tiempo.

Todo ocurrió cuando el “Pollo” ponderaba el valor de los directores técnicos en los equipos, el día después de una nueva derrota de Boca Juniors por la Copa Libertadores. “¿Cómo puede jugar al fútbol un equipo donde sus volantes no pisan el área contraria? Después sí, te la tomo ‘Cai’, tienen que resolver, a veces, los futbolistas...”. En ese momento, Aimar habló por encima del animador, y con ironía, se preguntó: “¿A veces?”, en relación a la entidad de los jugadores.

Allí, el conductor dejó de hablar, procedió a saludar a sus compañeros, y luego, dijo: “Hagamos una cosa. Que los equipos no contraten más entrenadores, que pongan toda la plata en futbolistas. Jueguen como en el picado. Yo, con mis amigos, no juego con técnico”. Aimar le respondió: “Te estás yendo de un extremo al otro”.

Sin embargo, el relator continuó con su alocución sarcástica. “A los dirigentes: no contraten más técnicos. Es plata tirada a la basura”. Y con frustración, señaló: “Un técnico consagrado como el ‘Cai’ Aimar dice que son los jugadores. Listo, fenómeno”.

“El City: que eche a Guardiola. Échelo. ¿Para qué? Si usted tiene a los mejores jugadores. Que resuelva (Kevin) De Bruyne como tiene que jugar, (Raheem) Sterling. ¿Para qué le va a pagar tanta guita a Guardiola, si resuelven los jugadores? River: eche a (Marcelo) Gallardo, le está pagando fortuna, juegan solos, Enzo Pérez le pega dos gritos ya está. Échelos a todos”.

Descolocado, Aimar, quien había opinado negativamente sobre el trabajo de Sebastián Battaglia en Boca, pidió que la dirigencia xeneize tome una decisión drástica. “¿Sabés cuál es la solución? Tienen que echar al entrenador”.

Más adelante en el programa, mientras los periodistas del ciclo deportivo se referían a River Plate, Sebastián volvió a cruzar a Aimar. “Es un equipo que sale a buscar el partido allá arriba. Y quiero agregar: y encima, con un entrenador, ¿no Cai? Pero no son importantes los entrenadores, olvídense. ¿Quién dirige a River hoy? ¿Quién va a estar? ¿Va (Jonatan) Maidana?”. “Y sigue, sigue, sigue con el entrenador, y dale, dale, dale” retrucó el técnico.

En el pase con F12, Aimar les había reprochado a sus compañeros que no responsabilizaran a los futbolistas por la pobre actuación de Boca. “Ustedes parece que le echan la culpa exclusivamente al entrenador, y el jugador de futbol que se pone los pantalones y entra a la cancha, también tiene que hacer lo que sabe”. Luego, el “Cai” indicó: “No puede ser que ya lleva un año laborando y todavía no tenga un estilo, pero también tienen que colaborar los que están adentro”.