A qué hora juega PSG vs. Clermont, en el último partido de Lionel Messi en la Ligue 1

Llegó el día de bajar el telón para Lionel Messi, de cerrar su historia con París Saint Germain (PSG). Ese vínculo que en un principio parecía que iba a ser duradero apenas se prolongó dos años. El club que lo arropó cuando debió irse de Barcelona, su casa de toda la vida, dejó de ser, especialmente desde este año, un lugar cómodo, como son esos sitios donde a Leo le gusta estar. La no consecución del club de los objetivos más importantes, como por ejemplo la Champions League, pesaron fuerte y pusieron al rosarino en un lugar de “blanco” poco entendible si se tiene en cuenta que fue uno de los de mejor rendimiento en la última temporada. Así, el partido entre PGS vs. Clermont de esta tarde, será el último para el capitán del seleccionado argentino en la Ligue 1 de Francia.

El encuentro que marcará el adiós de Messi se desarrolla desde las 16 en el Parque de los Príncipes, el estadio en el que los parisinos son locales y escenario hostil para Leo en los últimos tiempos. Especialmente después de la consagración de la Argentina ante Francia en Qatar 2022, los aficionados no tuvieron reparos con el ‘10′, aunque como en todos lados, esa no era la totalidad. Los silbidos fueron una constante en los últimos partidos pese a que el equipo se consagró en la fecha pasada gracias a un gol de Messi, pero la factura va por otros lugares. Ello, sumado a desencuentros tales como el que derivó en una suspensión del club para él, decantaron la salida. Se sabe, el gran sueño de la ‘Pulga’ es volver a Barcelona, pero nada es oficial ni certero. Incluso es posible que no lo sea hasta después del 30 de junio, día en que finalmente se vence el contrato de Messi con PSG.

Se termina para Leo; este sábado se despedirá del PSG y del Parque de los Príncipes Thibault Camus - AP

PSG vs. Clermont: todo lo que hay que saber

Fecha 38 de la Ligue 1 de Francia 2022-23.

Día : sábado 3 de junio.

: sábado 3 de junio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Parque de los Príncipes.

: Parque de los Príncipes. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

La salida de Messi fue confirmada este jueves por el propio DT de la institución, Christophe Galtier, en la conferencia de prensa previa al encuentro: “Tuve el privilegio de entrenar al mejor futbolista de la historia. El sábado es su último partido en el Parque de los Príncipes y espero que sea bien recibido por todos los aficionados”, afirmó el entrenador en la previa de la última jornada de la Ligue 1. La relación del rosarino con el club e inclusive con los hinchas, ya estaba rota. El detonante fue la eliminación tempranera de la Champions League 2022-23 a manos de Bayern Munich, en octavos de final. Poco importaron las brillantes estadísticas del argentino, que convirtió 21 goles y repartió 20 asistencias en 40 partidos disputados en la temporada.

Christophe Galtier junto a Messi y sus jugadores; el DT siempre respaldó al argentino Christophe Ena - AP

“Se dijo mucho y se criticó mucho a Leo, pero ha hecho una buena temporada. Necesitaba adaptarse en su primer año y en su segundo estuvo notable. Creo que las críticas no son para nada justificadas. Con 35 años, habiendo sido el mejor en el Mundial, el balance es impresionante. Siempre estuvo al servicio del equipo”, ponderó Galtier, en defensa del rosarino y, en evidente desacuerdo con los silbidos y reproches constantes.

