A qué hora se juega la final del Masters 1000 de Miami, entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev

Este domingo termina el Masters 1000 de Miami con la final entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev en el estadio Miami Gardens. El encuentro inicia a las 14 (hora argentina) y se transmite en vivo por ESPN 3, por lo que también se puede ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play. En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el ruso corre con ventaja para quedarse con el triunfo y, en consiguiente, el título. En caso de lograrlo, las casas pagan cuotas de hasta 1.91 contra los 2.00 que se repagan por una victoria del italiano.

Quien se imponga, será el quinto vencedor diferente en el certamen porque desde 2018 en adelante ninguno pudo retener la corona. John Isner celebró en 2018, Roger Federer en 2019, Hubert Hurkacz en 2021 y Carlos Alcaraz en 2022. El español, justamente, fue eliminado en semifinales por Sinner y la próxima semana le devolverá el número 1 del ranking mundial de la ATP a Novak Djokovic, que no compitió en el certamen a raíz de que no puede ingresar a Estados Unidos por no estar vacunado contra el Covid-19.

En semifinales Jannik Sinner eliminó a Carlos Alcaraz, el principal favorito al título Wilfredo Lee - AP

Medvedev, de gran inicio de temporada siendo el tenista que más triunfos tiene con 29 y más títulos con tres, se sacó de encima en la etapa previa a la definición a su compatriota Karen Khachanov, verdugo del argentino Francisco Cerúndolo en cuartos de final. En el historial contra el joven italiano, el nacido en Moscú tiene una amplia ventaja por lo superó las cinco veces que se cruzaron, la última este el 19 de febrero pasado en la definición del ATP de Róterdam.

“Obviamente, el domingo será otro partido. Algo completamente diferente. Nunca he ganado ante Daniil, así que veremos qué sucede. Ya hemos disputado una final en Róterdam, donde fui capaz de ganar un set. Hemos tenido algunos partidos en los que alcanzamos la tercera manga. Necesito hacer algunos cambios, tratar incluso de variar un poco el juego. Veremos si lo consigo. Pero me siento preparado para competir. Estoy feliz por haber alcanzado la final, veremos lo que ocurre”, expresó en la previa Sinner, consciente de que nunca antes derrotó al ruso.

Medvedev, en tanto, analizó: “Antes de torneo alguien me dijo que había alcanzado las finales en todos los Masters 1000 y Grand Slam sobre superficie dura a excepción de Miami. Me alegra haberlo conseguido aquí. El torneo no ha terminado, tengo un partido muy importante este domingo. Me siento muy feliz con todo lo que está ocurriendo este año. Sinner es capaz de golpear muy duro a la pelota. Está progresando muy rápido, especialmente este año. Desde la línea de fondo es un jugador que puede ser realmente fuerte”.

El ruso Daniil Medvedev es el jugador con más victorias y títulos en la temporada 2023 Jim Rassol - FR171669 AP

El camino de Sinner a la final

Primera ronda: 6-4 y 6-2 a Laslo Djere (Serbia).

6-4 y 6-2 a Laslo Djere (Serbia). Segunda ronda: 6-3 y 6-4 a Grigor Dimitrov (Bulgaria).

6-3 y 6-4 a Grigor Dimitrov (Bulgaria). Octavos de final: 6-2 y 6-4 a Andrey Rublev (Rusia).

6-2 y 6-4 a Andrey Rublev (Rusia). Cuartos de final: 6-3 y 6-1 a Emil Ruusuvuori (Finlandia).

6-3 y 6-1 a Emil Ruusuvuori (Finlandia). Semifinal: 6-7 (4), 6-4 y 6-2 a Carlos Alcaraz (España).

El camino de Medvedev a la final

Primera ronda: 6-1 y 6-2 a Roberto Carballés Baena (España).

6-1 y 6-2 a Roberto Carballés Baena (España). Segunda ronda: walkover, por Alex Molcan (Eslovenia).

walkover, por Alex Molcan (Eslovenia). Octavos de final: 6-4 y 6-2 a Quentin Halys (Francia).

6-4 y 6-2 a Quentin Halys (Francia). Cuartos de final: 6-3 y 7-5 a Christopher Eubanks (Estados Unidos)

6-3 y 7-5 a Christopher Eubanks (Estados Unidos) Semifinal: 7-6 (5), 3-6 y 6-3 a Karen Khachanov (Rusia).

LA NACION