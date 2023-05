Argentina vs. Nueva Zelanda, en vivo: cómo ver online el partido del Mundial Sub 20

escuchar

La selección argentina Sub 20 cierra este viernes su participación en el grupo A del Mundial de la categoría que se disputa en el país hasta el 11 de junio y lo hace con la tranquilidad de saberse clasificada a los octavos de final, objetivo que alcanzó por ganar los dos primeros partidos. Sin embargo, desconoce si avanza como primera o segunda de zona, por lo que el encuentro ante Nueva Zelanda le aclarará el camino y también le dará certezas sobre su próxima presentación: si es el martes o miércoles. Desde las 18 de miden en el Bicentenario de San Juan, con arbitraje del qatarí Salman Ahmad Falahi. El partido se puede ver en vivo por TV Pública, DSports y TyC Sports.

En la previa el conjunto local es amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las casas de apuestas porque su victoria paga hasta 1.22. Su derrota, es decir un triunfo del visitante, llega hasta 12.0. El empate cotiza a 6.00. Será la primera vez en la historia que ambos países se enfrenten en una Copa del Mundo para menores de 20 años.

En la selección argentina aparecieron las sonrisas después de la tensión del debut mundialista Twitter @Argentina

Cómo ver online Argentina vs. Nueva Zelanda

El choque entre sudamericanos y oceánicos se transmite en vivo por DSports, TyC Sports y la TV Pública. Cada uno de ellos tiene un sitio online que se puede sintonizar y son DGO, TyC Sports Play y Cont.ar. Además, Flow y Telecentro Play son alternativas para acceder a TyC Sports o la TV Pública. A excepción de Cont.ar, al que se puede acceder registrándose, el resto de las opciones requieren ser cliente de un cableoperador.

TV

TyC Sports.

DSports.

TV Pública.

Online

También se puede seguir el minuto a minuto en la cobertura liveblog de LA NACION.

Con el triunfo conseguido en el debut frente a Uzbekistán por 2 a 1 y ante Guatemala por 3 a 0 en el segundo partido, el equipo argentino se aseguró octavos de final, razón por la que el DT Javier Mascherano aprovecharía el cierre de la zona para introducir algunas modificaciones, ya sea para rotar y administras esfuerzos teniendo en cuenta la cercanía entre partido y partido, o para recuperar a algunos jugadores que terminaron con molestias frente a los Ticos.

Así, de no mediar inconvenientes, la Argentina saltaría a la cancha con este once titular: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay (C), Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez, Román Vega; Ignacio Miramón o Federico Redondo, Máximo Perrone; Brian Aguirre, Luka Romero, Matías Soulé; Ignacio Maestro Puch o Alejo Véliz.

Federico Redondo estaría desde el arranque en el encuentro ante Nueva Zelanda, este viernes FABIAN MARELLI

La posición que la albiceleste obtenga en la primera etapa definirá en qué parte del cuadro se ubica y su posible camino hacia la consagración o, en contrapartida, si queda eliminada prematuramente en esa otra parte del cuadro

Nueva Zelanda es su escolta hasta el inicio de la jornada y pelea por avanzar como tal o, en el peor de los casos, como uno de los cuatro mejores terceros del torneo (para saberlo deberá esperar hasta el final de la tercera fecha de todos los grupos), mismo objetivo que persiguen Pakistán y Guatemala, con ínfimas chances.

Si la Argentina es primera jugará contra el tercero del grupo C, D o E el miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario.

Si termina segunda se medirá contra el segundo de la zona C el martes 30 de mayo a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Grupo A

Los planteles

Argentina

Arqueros: Federico Gomes Gerth, Nicolás Cláa y Lucas Lavagnino.

Defensores: Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Barco, Valentín Gómez, Román Vega y Tomás Avilés.

Volantes: Gino Infantino, Ignacio Miramón, Máximo Perrone, Mateo Tanlongo, Valentín Carboni y Federico Redondo.

Delanteros: Alejo Véliz, Juan Gauto, Matías Soulé, Luka Romero, Brian Aguirre e Ignacio Maestro Puch.

DT: Javier Mascherano.

Guatemala

Arqueros: Fausto Delgado, Jorge Moreno y David Aldana.

Defensores: Emerson Raymundo, Mathius Gaitan, Carlos Santos, Jonathan Franco y Jeshua Urizar.

Volantes: Randall Corado, Arian Recinos, Daniel Cardoza, Néstor Cabrera, Rudy Muñóz, Andy Domínguez, José Espinoza y Figo Montano.

Delanteros: Jefry Bantes, Arquimides Ordoñez, Allan Juárez, Anderson Villagrán y Edy Palencia.

DT: Rafael Loredo.

El fixture completo de la Argentina

