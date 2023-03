Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, tras los cuartos de final

escuchar

El Masters 1000 de Indian Wells, para muchos el torneo más importante de la categoría y denominado “el quinto Grand Slam”, está en etapa de definiciones porque este jueves concluyeron los cuartos de final y se definieron las semifinales del cuadro masculino: Carlos Alcaraz vs. Jannick Sinner y Daniil Medvedev vs. Frances Tiafoe.

En la ronda de ocho jugadores, el español, primer preclasificado ante la ausencia de Novak Djokovic por no estar vacunado contra el Covid-19, superó al canadiense Felix Auger-Aliassime por un doble 6-4. El italiano, en tanto, eliminó al estadounidense Taylor Fritz por 6-4, 4-6 y 6-4; el ruso al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-3 y 7-5; y Tiafoe al británico Cameron Norrie también por un doble 6-4.

Semifinales

Carlos Alcaraz vs. Jannick Sinner.

Daniil Medvedev vs. Frances Tiafoe.

Las semifinales se jugarán el sábado en horarios que todavía no fueron oficializados por la organización.

El cuadro masculino del Masters 1000 de Indian Wells, con los semifinalistas definidos

Carlos Alcaraz puede volver a ser N° 1 del mundo

Carlos Alcaraz puede volver a ser N° 1 del ranking mundial de la ATP porque Novak Djokovic, actual monarca, no puede participar a raíz de que no está vacunado contra el Covid-19 y es requisito indispensable para ingresar a Estados Unidos. El español tiene la mesa servida porque es el primer preclasificado y, en consiguiente, principal favorito al título. Sin, tampoco, la presencia Rafael Nadal porque acarrea una lesión, de sus principales amenazas la única que sigue en carrerea en Indian Wells es Medvedev porque quedaron eliminados Stefanos Tistsipas, Casper Ruud, Andrey Rublev, Holger Rune, Feliz Auger-Aliassime, Huber Hurkacz y Taylor Fritz.

Actualmente, Alcaraz es escolta del escalafón internacional con 6780 puntos. Djokovic suma 7160. En 2022 el joven de 19 años, último campeón del ATP 250 de Buenos Aires, fue semifinalista en Indian Wells y cayó en esa instancia con Nadal, por lo que necesita mejorar su labor para no perder unidades y tener posibilidades de superar al balcánico, que no compitió el año pasado porque tampoco pudo entrar a Estados Unidos y, en consiguiente, no restará esta semana.

Así está el ranking mundial de la ATP, mientras se disputa el Masters 1000 de Indian Wells 2023 ATP

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, quien terminó la temporada pasada en el pedestal tras ganar el US Open, será otra vez N° 1 del mundo el 20 de marzo solo si es campeón del Masters 1000, para lo que debe vencer a Sinner en semifinales y en la definición a Medvedev o Tiafoe. En ese caso, llegará a 7420 puntos porque sumará la diferencia entre ser semifinalista y campeón del certamen y relegará al serbio por 260 unidades. Hasta el momento, en su corta carrera como tenista profesional, acumula 20 semanas en el primer lugar.

Luego de Indian Wells se disputará, desde el miércoles 22 de marzo, el Master 1000 de Miami donde en 2022 Alcaraz se consagró campeón. En ese contexto, defenderá los 1000 puntos que logró. En caso de iniciar ese campeonato como líder del ranking de la ATP, solo mantendrá el puesto si levanta otra vez el trofeo dado que Djokovic, que no podrá jugar por la misma razón, no tiene unidades que revalidar porque la temporada pasada tampoco compitió. Si no lo hace, el 3 de abril el español le devolverá el puesto al balcánico.

Se juegan las semifinales femeninas

La polaca Iga Swiatek es la principal favorita al título del Masters 1000 de Indian Wells femenino

El Masters 1000 de Indian Wells para la rama femenina también está en instancia de definiciones y este viernes se disputarán las semifinales entre la griega Maria Sakkari y la bielorrusa Aryna Sabalenka -segunda preclasificada y ganadora del Australian Open 2023- e Iga Swiatek -principal sembrada y favorita al título- y Elena Rybakina.

Maria Sakkari vs. Aryna Sabalenka.

Iga Swiatek vs. Elena Rybakina.

Las ganadoras se enfrentarán en la definición del certamen, programada para este sábado.

