Masters 1000 de Indian Wells: cuándo se juega, candidatos y los argentinos en el cuadro principal

Este miércoles comienza la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells, el primer torneo de esta categoría de la temporada 2023. El histórico campeonato se desarrolla en California, Estados Unidos y se extiende desde el 8 hasta el 19 de marzo (las clasificatorias se llevaron a cabo entre el lunes 6 y el martes 7). En esta oportunidad, el local Taylor Fritz busca defender el título conseguido en 2022, cuando derrotó a Rafael Nadal en la final. Por otro lado, hay siete argentinos en el cuadro principal y dos de ellos comenzarán su participación directamente en la segunda ronda.

El torneo masculino, que repartirá premios por $USD 10.143.750, cuenta con dos ausencias de peso: Novak Djokovic y Rafael Nadal. El certamen se juega en forma conjunta entre la ATP y la WTA en el Indian Wells Tennis Garden, con una cancha central con capacidad para 16 mil espectadores y la presencia de los mejores del circuito -a excepción del serbio y del español, 2° y 9° del ranking ATP respectivamente-.

En el caso de Novak, su negativa a vacunarse contra el Covid-19 lo condenó a no poder ingresar a Estados Unidos, por lo que tampoco podrá participar del Masters 1000 en Miami que se disputará entre el 19 de marzo y el 2 de abril. El manacorí, por su parte, quien comparte con el serbio el récord de Grand Slam ganados con 22 trofeos cada uno, se lesionó durante el Australian Open y se estima que su regreso se producirá en abril, cuando comience la gira de polvo de ladrillo europea.

Novak Djokovic y Rafael Nadal no podrán participar de los Masters 1000 de Estados Unidos Christophe Ena - AP

En cuanto a los argentinos que participarán del torneo, Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez iniciarán su camino directamente en la ronda de los 64 mejores, lógicamente con rivales a definir (Cerúndolo se enfrentará al que resulte vencedor del partido entre el francés Grégoire Barrère y el local Jack Sock; mientras que Báez hará lo propio ante el ganador del duelo entre el sueco Mikael Ymer y el australiano Rinky Hijikata). Por su parte Pedro Cachín (vs. Nikoloz Basilashvili), Tomás Etcheverry (vs. Andy Murray), Guido Pella (vs. Thiago Monteiro), Diego Schwartzman y Federico Coria (se enfrentan entre ellos) comienzan su participación en la primera ronda. En la rama femenina no hay argentinas en el cuadro principal.

El cuadro completo del Masters 1000 de Indian Wells 2023

El cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells 2023, con siete argentinos ATP - ATP

Carlos Alcaraz es uno de los máximos aspirantes al título. El joven español podría recuperar la cima del ranking ATP en caso de consagrarse campeón. Sus principales amenazas son Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Holger Rune, Feliz Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz y Taylor Fritz. El murciano arrancará su participación en la segunda ronda contra el vencedor del duelo entre el australiano Thanasi Kokkinaniks y el norteamericano Brandon Holt. De los oponentes más complejos, al que primero puede enfrentar en caso de avanzar es al canadiense Auger-Aliassime o al polaco Hurkacz recién en semifinales.

WTA Masters 1000 de Indian Wells 2023

En la rama femenina del certamen conocido como el “quinto Grand Slam”, segundo torneo de categoría WTA 1000 del año después de Dubai, Iga Swiatek parte como máxima favorita para revalidar el título conseguido en 2022, un logro inédito desde los éxitos consecutivos de Martina Navratilova en 1990 y 1991. La polaca de 21 años gobierna el ranking por amplia diferencia, pero en el comienzo de la vigente temporada tropezó en los octavos de final del Australian Open ante Elena Rybakina y en la final del Masters 1000 de Dubai contra Barbora Krejcikova.

La polaca Iga Swiatek es la máxima aspirante al título en el Masters 1000 de Indian Wells 2023

La bielorrusa Aryna Sabalenka, campeona del Abierto de Australia, es una de las principales amenazas para Swiatek. La 2° del ranking se encuentra en un gran momento de forma después de ganar sus primeros 13 partidos de la temporada y está liberada de presión tras apoderarse de su ansiado primer Major. La francesa Caroline Garcia (5°) y las estadounidenses Coco Gauff (6°) y Jessica Pegula (3°) también se encumbran como grandes candidatas al título. Entre las jugadoras latinoamericanas, sin la presencia de argentinas, se destaca la brasileña Beatriz Haddad Maia, decimotercera preclasificada.

Los candidatos a quedarse con el título en cada rama, según las apuestas

ATP (rama masculina)

Daniil Medvedev nunca logró superar los octavos de final de Indian Wells; busca reivindicarse

Daniil Medvedev (Rusia): 3.25.

(Rusia): 3.25. Carlos Alcaraz (España): 7.50.

(España): 7.50. Stefanos Tsitsipas (Grecia): 8.50.

(Grecia): 8.50. Jannik Sinner (Italia): 11.00.

(Italia): 11.00. Taylor Fritz (Estados Unidos): 19.00.

WTA (rama femenina)

Iga Swiatek (Polonia): 2.50.

(Polonia): 2.50. Aryna Sabalenka (Bielorrusia): 9.00.

(Bielorrusia): 9.00. Jessica Pegula (Estados Unidos): 11.00.

(Estados Unidos): 11.00. Barbora Krejčíková (República Checa): 12.00.

(República Checa): 12.00. Elena Rybakina (Kazajistán): 17.00.

La tabla de campeones del Masters 1000 de Indian Wells

ATP (rama masculina)

El histórico Roger Federer, ya retirado, se consagró por última vez en Indian Wells en 2017 AFP

Novak Djokovic : Cinco títulos.

: Cinco títulos. Roger Federer : Cinco.

: Cinco. Rafael Nadal : Dos.

: Dos. Jimmy Connors : Dos.

: Dos. Michael Chang: Dos.

WTA (rama femenina)

Martina Navratilova : Dos títulos.

: Dos títulos. Mary Joe Fernández : Dos.

: Dos. Steffi Graf : Dos.

: Dos. Lindsay Davenport : Dos.

: Dos. Serena Williams : Dos.

: Dos. Kim Clijsters : Dos.

: Dos. Daniela Hantuchová : Dos.

: Dos. María Sharápova : Dos.

: Dos. Victoria Azarenka: Dos.

