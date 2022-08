Enzo Fernández en Benfica: el ex River no necesitó adaptación, firmó marcas impecables y sueña con ser convocado a la selección argentina

Enzo Fernández atraviesa un presente asombroso. Es uno de los mejores proyectos del fútbol argentino en los últimos años. Llegó a Benfica de Portugal, proveniente de River, con apenas 21 años, por una suma cercana a los €10.000.000 (cifra que podría aumentar a 18 si se cumplen ciertos objetivos) y desde su arribo a Lisboa demostró una adaptación inmediata. Recibió elogios de su entrenador y los hinchas de su nuevo club ya corean su nombre en los estadios. Llegó para quedarse en el Viejo Continente pero también busca meterse en la lista de convocados de la selección argentina para el Mundial Qatar 2022.

Desde su llegada a Portugal se convirtió en un indiscutido para Roger Schmidt, DT de los lisboetas, quien aseguró que Enzo no necesitó adaptación para integrarse al equipo: “Estoy sorprendido. Sabíamos que era un gran jugador, de primera línea y con mucho talento, pero está dando un paso adelante, jugando en el fútbol europeo. Es muy valiente, siempre pide la pelota, incluso en situaciones de riesgo y está dominando el juego. Tiene 21 años y creo que está en el lugar adecuado para crecer. Será genial trabajar con él”, dijo el DT en una conferencia de prensa al inicio de la temporada.

Enzo comenzó a mostrar sus condiciones de la mano de Hernán Crespo, cuando vistió la camiseta de Defensa y Justicia entre agosto de 2020 y junio de 2021. Fue el que manejó los hilos del equipo de Florencio Varela en la histórica consagración en la Copa Sudamericana 2020 , cuando derrotó en la final a Lanús para conseguir el primer título internacional de su historia.

entre agosto de 2020 y junio de 2021. , cuando derrotó en la final a Lanús para conseguir el primer título internacional de su historia. Allí jugaba como único ‘5′. Era la salida limpia para unir las líneas y ganar metros en el campo de juego con un juego de posesión y presión asfixiante, similar al utilizado por Marcelo Gallardo en River .

. Con la camiseta del Halcón ganó dos títulos (Copa Sudamericana 2020 y Recopa Sudamericana 2021), y convirtió un gol en 32 partidos disputados. Además, brindó dos asistencias , fue amonestado en ocho oportunidades y expulsado en una ocasión .

(Copa Sudamericana 2020 y Recopa Sudamericana 2021), y convirtió en disputados. Además, brindó , fue y . En la Copa Sudamericana obtuvo una calificación promedio SofaScore de 7.07, destacándose principalmente en la precisión de sus pases (alcanzó una efectividad del 91%). Además, integró el equipo ideal del torneo, elegido por la CONMEBOL.

Enzo Fernández dejó un gran recuerdo en la memoria de los hinchas de Defensa y Justicia

Luego regresó a River para convertirse en una pieza clave del engranaje de Gallardo. Rápidamente se consolidó como titular y mostró una faceta que poco se le había visto en Defensa: el remate de media distancia y con ello una enorme capacidad goleadora.

Con la camiseta del Millonario jugó 52 partidos , aunque no lo hizo como ‘5′ posicional, sino como un mediocampista ‘todoterreno’, con participación defensiva y ofensiva prácticamente en igual medida. Convirtió 11 goles y brindó 10 asistencias en 3.801 minutos ( un promedio de 73′ por encuentro ).

, aunque no lo hizo como ‘5′ posicional, sino como un mediocampista ‘todoterreno’, con participación defensiva y ofensiva prácticamente en igual medida. Convirtió y brindó en 3.801 minutos ( ). En la Copa de la Liga Profesional de este año obtuvo la segunda mejor calificación promedio SofaScore con 7.64, solo por detrás de Brahian Alemán. Anotó siete goles (tres de ellos de penal) y repartió cinco asistencias para convertirse en el jugador con más G+A (12) del campeonato junto con Mauro Boselli y Sebastián Villa. Además, alcanzó una eficacia de pases del 84% y creó seis grandes ocasiones en toda la Copa.

Tras su gran rendimiento, los principales clubes de Europa comenzaron a sondear al nuevo talento argentino y, en julio de este año, se marchó a Portugal. “Benfica comunica que llegó a un principio de acuerdo con River para la adquisición de los derechos deportivos y del 75% de los derechos económicos del jugador Enzo Fernández, por un monto de 10 millones de euros, el cual se acrecentará a un valor cercano a los 8 millones de euros”, comunicó oficialmente la institución portuguesa.

Sus características de juego lo hacen acreedor del término ‘Box to Box’, un concepto táctico que se utiliza principalmente en Inglaterra. En 2018, José Mourinho, uno de los mejores entrenadores de la historia, explicó a la perfección qué características deben tener este tipo de futbolistas: “Para mí, ser un ‘Box to Box’ significa ser bueno en una área y en la otra. Significa defender bien en un lado y tener la condición física y la resistencia de llegar al otro, donde debes ser bueno marcando o creando. Cuando pierdes el balón, tienes que llegar al otro área”, argumentó. Esas características, son justamente las que más destacan en Fernández.

En El Glorioso ya disputó seis partidos oficiales, todos como titular. Convirtió tres goles (dos ante Midtjylland, uno en la ida y otro en la vuelta, por la tercera ronda de clasificación a la Champions League, y el restante en su primer partido de la Primeira Liga ante Arouca). Además, fue elegido como la figura en su debut en liga .

(dos ante Midtjylland, uno en la ida y otro en la vuelta, por la tercera ronda de clasificación a la Champions League, y el restante en su primer partido de la Primeira Liga ante Arouca). Además, . La liga de Portugal no es de las más poderosas del mundo ni integra el lote de las cinco que se consideran como tales, pero históricamente fue una plataforma de despegue de los futbolistas argentinos.

Gracias a su presente, es uno de los futbolistas más pedidos para integrar la lista de 26 de la selección argentina para disputar el Mundial Qatar 2022. Su participación depende de varios factores, pero hoy parece difícil imaginarlo en la lista final.

Solo fue convocado en una oportunidad, aunque no sumó minutos (ni siquiera integró el banco de suplentes en los respectivos compromisos ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias).

Hace algunos meses, Héctor Enrique, campeón del mundo en México 1986, admitió que, bajo su punto de vista, el volante merece un lugar en la lista. “Enzo Fernández me parece un jugador impresionante. No tan solo por el manejo, sino por el despliegue físico, sabe romper con gambeta, mete pelotas, tiene gol. Es un jugador de Selección”, aseguró el exfutbolista en diálogo con el programa Jogo Bonito. “Es lo que se necesita en un Mundial. Es un jugador muy táctico. No tiene miedo de presionar. Va seguro. No queda pagando nunca. Después, la técnica y el manejo que tiene es fundamental. Llega a posición de gol y tiene gol. Estoy impresionado con este chico. Me gusta mucho. No tengo dudas de que tiene que estar en la selección, por lo que juega”, admitió Enrique.

A menos de tres meses para la Copa del Mundo, es imposible saber si el futbolista de 21 años viajará a Qatar. Lo que está claro es que, si sigue con este nivel, le generará más de un dolor de cabeza a Lionel Scaloni al momento de armar la lista.