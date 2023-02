Ciro Messi se mostró atajando y cantando una canción mundialista y se convirtió en tendencia absoluta

escuchar

El Mundial de Qatar 2022 cambió la vida de Lionel Messi, pero también, la de su esposa e hijos, quienes, al igual que muchos argentinos, siguen recordando y reviviendo la tercera estrella conquistada por la selección. En un video compartido por el rosarino, se lo puede ver al pequeño Ciro atajando y cantando una canción dedicada a los campeones del mundo.

Protagonistas a lo largo de todo el Mundial, Thiago, Ciro y Mateo, los hijos de Messi, no dejaron de ser nunca foco de atención junto a su madre, Antonela Roccuzzo, durante cada encuentro del seleccionado argentino.

También dijeron presente a través de tiernas postales una vez que el capitán de la selección logró levantar la ansiada tercera Copa del Mundo en la historia de Argentina.

Ciro Messi canta "Las 3 estrellas en el conjunto"

Este viernes, Messi compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se ve al niño subido a uno de los sillones del living de su casa con la indumentaria del París Saint Germain puesta. Mientras alguien le tira la pelota para que se tire y la ataje, Ciro canta “3 estrellas en el conjunto” canción de Bizarrap, Duki y La T y la M, canción dedicada a los 26 campeones del mundo.

El video enseguida se convirtió en tendencia, tanto en Instagram como en Twitter, donde los usuarios reaccionaron emocionados al ver las atajadas del pequeño Messi. “A lo Dibu”, “Ya tenemos futuro arquero” y Nos traerá la sexta” fueron alunos de los comentarios más destacados.

“Faltan 100 minuto’ y ya no tengo voz. El cuerpo que no aguanta, quiere ser campeón. Le hablamos al cielo y nos la trajo Dio’. Dibu Martinez con la 23, Acuña por la banda, y no lo ven. Cuti Romero con la 13 recupera la bocha para el 10″, dice el fragmento de la canción que entona con pasión Ciro.

La familia Messi festejando la Copa del Mundo Ig / @antonela

En ese sentido, el propio Lionel Messi contó en una reciente entrevista que sus hijos lo cargan con la histórica frase que le dijo al neerlandés Wout Weghorst luego de clasificar a los cuartos de final del Mundial: “Andá pa’llá, bobo”.

“Ahora los chicos a veces me cargan con eso”, relató el capitán de la selección al diario Olé y agregó: “Cuando pasa algo o se pelean entre ellos o discuten por algo lo tiran y alguno que otro lo usa”.

Lionel Messi: las chances de jugar el próximo Mundial

Un día después del triunfo logrado por Paris Saint-Germain por la Liga de Francia ante Montpellier por 3-1, en el que convirtió un gol, Lionel Messi dejó una serie de frases destacadas vinculadas a lo profesional y a lo personal.

En una entrevista en París con el diario Olé, el rosarino dejó nuevamente al descubierto sus sensaciones y sentimientos después de haber conseguido el título 42 de su carrera y dar, al fin, la vuelta olímpica en un Mundial en el que el seleccionado nacional conquistó su tercera estrella.

“Por edad me parece que es difícil que llegue al próximo. Me encanta jugar y mientras esté bien físicamente voy a seguir, pero veo lejos el próximo Mundial. No me adelanto porque por edad y tiempo es difícil. Tengo que ver para dónde va mi carrera y qué voy a hacer”, sostuvo, respecto a la posibilidad de estar en el torneo que tendrá tres sedes en tres años: Estados Unidos, Canadá y México. Las puertas no están cerradas: “Un ratito más me voy a quedar, hay que disfrutar de esto”.

