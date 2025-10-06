Leandro Paredes habló sobre la salud de Miguel Ángel Russo y le dedicó unas palabras tras la goleada de Boca
El capitán del Xeneize expresó su preocupación por el entrenador que otra vez estuvo ausente; Claudio Úbeda, ayudante de campo, también le dedicó la victoria ante Newell’s
Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, se expresó al respecto de la salud de Miguel Ángel Russo, entrenador del Xeneize, quien se encontraría en un delicado estado de salud que le impediría cumplir sus funciones, delegándole la autoridad a su ayudante, Claudio Úbeda.
Tras la goleada por 5-0 ante Newell’s Old Boys de Rosario, Paredes, en zona de prensa, recordó a Russo: “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza".
La referencia de Paredes está asociada a la ausencia del histórico entrenador, quien, en las últimas fechas, no estuvo presente con el primer equipo. En cuanto a su salud, lo último que se conoció es que estuvo internado a raíz de una infección urinaria en el Instituto Fleni.
Por su parte, Úbeda, en conferencia de prensa, también hizo mención a la situación de Russo y le dedicó la contundente goleada de su equipo a Newells. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”, expresó el Sifón.
“Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, subrayó el asistente técnico, quien consensúa la mayoría de las decisiones con Russo antes de parar un equipo en cancha o elegir una estrategia para enfrentar al rival de turno.
En paralelo a la preocupación por el DT, Boca Juniors goleó a su par rosarino en un partido que se definió en la primera etapa con los tantos de Milton Giménez, por duplicado, y Ayrton Costa. Para culminar, Brian Aguirre y Lautaro Blanco completaron el resultado.
