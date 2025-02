“Conquistó la nieve”: el ingenioso posteo de Inter Miami tras el partidazo de Lionel Messi bajo el frío polar

Bajo un frío polar, por la ida de los 16avos de final de la Concachampions, el Inter Miami venció por 1-0 a Sporting Kansas City. Como no podía ser de otra forma, Lionel Messi anotó el único gol del partido que le dio a su equipo una mínima ventaja de cara al partido de vuelta.

Lionel Messi volvió a contribuir activamente para el triunfo del Inter Miami KYLE RIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con un clima hostil, donde la sensación térmica llegó a los -23 grados, el Inter Miami impuso condiciones ante su contrincante y golpeó en el momento exacto para torcer un 0-0 que parecía inamovible por ese entonces.

“Conquistó la nieve”, publicó la cuenta oficial de Las Garzas acerca del rendimiento del argentino. Para decorar la publicación y a tono con lo que se vivió dentro del campo de juego, el equipo estadounidense agregó un mate apoyado sobre la nieve.

"Conquistó la nieve", el posteo del Inter Miami sobre el triunfo conseguido por la Concachampions

El único tanto del encuentro llegó a los 10 minutos del complemento. Luego de un pase magistral de Sergio Busquets, el rosarino dominó de pecho en el área grande, se sacó a un rival de encima y, con su categoría distintiva, colocó la pelota al otro palo del arquero.

Vestido con la remera negra y gris del equipo, sumado a una calza térmica en el torso y en sus piernas, Messi convirtió su primer gol en una competencia oficial en 2025 y recibió el abrazo de todos sus compañeros en un partido completamente condicionado por el clima polar.

Además de su rendimiento, el Inter Miami sostuvo el triunfo en la solvente actuación del argentino Óscar Ustari en el arco y en la experiencia de Luis Suárez en el ataque, quien se encargó de complicar siempre que pudo a la defensa rival.

Lionel Messi convirtió su primer gol en el 2025

Tras culminar el partido, el entrenador del conjunto estadounidense, Javier Mascherano, dialogó con los medios presentes y remarcó sobre esta cuestión climatológicamente que limitó la capacidad de juego de sus dirigidos.

“Nunca viví una situación así, con tanto frío. Nosotros, afuera, no sentíamos las extremidades del cuerpo. Hablamos con los jugadores y les pasaba lo mismo. Es difícil cuando a los 10 minutos de partido no sentís los pies y las manos. Al final, en el fútbol necesitas cierta sensibilidad y si no la tenés es difícil desarrollar tu juego”, destacó el exjugador de la selección argentina, quien usó varias prendas de abrigo para soportar el clima gélido en Kansas.

Javier Mascherano se refirió al clima gélido que se vivió en el partido del Inter Miami contra Kansas

Por su parte, Messi, en su cuenta de Instagram, armó una publicación repleta de fotos del encuentro, sin agregar ninguna frase al respecto. En las instantáneas se observa cómo festejó su gol, su manera de llevar la pelota y una foto grupal del equipo que salió a la cancha.

Con varios comentarios como el de Emiliano “Dibu” Martínez quien bromeó con el clima, el plantel del Inter retornó hacia Miami y se preparará para lo que será el encuentro de vuelta de esta serie que quedó abierta.

El comentario del Dibu Martínez en el posteo de Lionel Messi tras el triunfo del Inter Miami

El partido de vuelta se disputará el próximo martes 25 en el Chase Stadium de Miami, donde se espera un escenario completamente opuesto. Quien supere esta llave se medirá contra Cavalier, de Jamaica, en los octavos de final.