¿Cuál fue el descargo de Carlos Palacios tras ser acusado de indisciplina en Boca?

En medio de las versiones que lo señalaban por un presunto acto de indisciplina, el futbolista de Boca Juniors, Carlos Palacios, publicó un extenso descargo en sus redes sociales para desmentir las acusaciones. El jugador chileno respondió así a los rumores que vinculaban su ausencia en la última práctica de fútbol con un castigo, en un contexto de cuestionamientos sobre su rendimiento deportivo y su relación con los hinchas.

¿Qué dijo Carlos Palacios en su comunicado?

El futbolista utilizó su cuenta de Instagram para publicar un texto en el que niega de manera categórica las acusaciones de falta de profesionalismo. Palacios aseguró que su ausencia en la práctica del lunes no se debió a un castigo, sino a una dolencia física que arrastra desde hace tiempo.

“Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial (de Clubes), lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos”, explicó en el comunicado.

El comunicado de Carlos Palacios en reacción a las versiones periodísticas

Según su relato, participó con normalidad de los entrenamientos del sábado y domingo posteriores al partido con Unión. El lunes, al persistir el dolor, comunicó la situación al cuerpo médico del club. “Junto a los médicos se decidió que lo mejor era hacerme atender y no salir a entrenar al campo para evitar sobrecargar la rodilla que me tiene a maltraer”, detalló.

En su descargo, el jugador negó haber llegado en malas condiciones a una práctica. “Nunca he llegado en mal estado a entrenar. Tampoco me he ausentado de ningún entrenamiento ni he tenido problemas con nadie adentro del club”, sentenció.

El futbolista acompañó su texto con una captura de pantalla de una publicación con el título “¿Borracho y borrado?”, y una frase atribuida al entrenador: “Conmigo no juega más”.

El jugador atribuyó su ausencia a una molestia en la rodilla y no a un castigo Walter Manuel Cortina

¿A quiénes apuntó el futbolista en su descargo?

Palacios dirigió sus críticas de forma directa a un sector de la prensa. Mencionó explícitamente al periodista Martín Arévalo, a quien acusó de afirmar que llegó “en mal estado”, y al conductor Marcelo Palacios, por un comentario sobre su persona. El jugador calificó estas acciones como una campaña de hostigamiento y advirtió sobre el impacto de estas declaraciones.

“Sepan que están haciendo mucho mal. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque atrás de todo hay madres, hijos, familias”, manifestó. La crítica se extendió a los medios de su país natal. “A los periodistas chilenos que últimamente también se dejan llevar por los ‘rumores’ o mentiras: dejen de hacerle creer a la gente cosas que son mentiras”, escribió.

A pesar del tenso panorama, Palacios reconoció su bajo nivel y se mostró autocrítico en su comunicado. “¿Que me gustaría estar jugando mucho mejor? Claro que sí. Soy el primero en querer recuperar el nivel y en ser el más autocrítico para retomar el nivel que tuve los primeros meses. Y les prometo que estoy trabajando para eso y mucho más”, aseguró el jugador en el cierre de su mensaje.

¿Cuál es el contexto de la situación de Palacios en Boca?

El jugador llegó al predio de Ezeiza, acusó una tendinitis y no participó del ensayo de fútbol. El director técnico, Miguel Ángel Russo, no lo esperó y decidió que el futbolista se quedara en Buenos Aires y no viajara con el plantel.

Este hecho se produce en un momento en que el rendimiento del chileno está bajo la lupa. Boca pagó 4.800.000 dólares por su pase en diciembre, pero su nivel decayó y su relación con los hinchas se deterioró, como evidencian los silbidos que recibió en la Bombonera el último viernes al ser reemplazado.

Miguel Ángel Russo habría perdido la paciencia con el futbolista chileno Andy Lyons - FIFA - FIFA

No es el primer episodio que pone a Palacios en el centro de la polémica por una indisciplina en Boca. En marzo, faltó a un entrenamiento tras perder un vuelo desde Chile, donde, según trascendió, lo vieron en una fiesta. El sábado pasado, en la previa de su cumpleaños número veinticinco, se lo volvió a ver en una salida nocturna, lo que incrementó el malestar.

La paciencia del cuerpo técnico parece agotada. El caso de Palacios se suma al de otros futbolistas que perdieron crédito con Russo. En esa lista figuran Marcos Rojo, quien negocia su salida del club, Marcelo Saracchi, pretendido por Independiente, y Cristian Lema, quien no fue convocado para el Mundial de Clubes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.