Cuál será el resultado del Superclásico, según la inteligencia artificial

Este domingo, desde las 16.30, Boca enfrentará a River en una nueva edición del Superclásico. Con el arbitraje de Nicolás Ramírez, los dos equipos precisan una victoria para distintos objetivos: el local busca reafirmar la senda de triunfos y asegurarse un lugar de relevancia en la tabla para el playoff; el Millonario, en cambio, necesita salir de la racha negativa en la que está inmerso y sumar puntos para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Con varios condimentos que hacen a este Superclásico un partido por demás atractivo, la inteligencia artificial (IA) se adentró en la cuestión dando un pronóstico de cómo saldrá el encuentro.

La IA vaticinó una victoria de Boca contra River

Según la herramienta digital, Boca será el vencedor de esta tarde por un resultado de 2-1 con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, quien está convocado para este encuentro tras sufrir una serie de lesiones que lo postergaron de las últimas fechas. Por su parte, Miguel Borja anotaría para el visitante.

En cuanto al trámite del encuentro, la IA aclaró que River se pondría en ventaja en el marcador con el tanto del futbolista colombiano a los 32 minutos. A pesar de la ventaja, Boca lo daría vuelta en el complemento con el sello uruguayo de Cavani y Merentiel.

Según la IA, Edinson Cavani será la figura del Superclásico Gonzalo Colini - LA NACION

De esta forma, la IA dio su veredicto e inclinó la balanza en favor de los dirigidos por Claudio Úbeda que, de esta forma, culminarían, a falta de una fecha, una excelente fase de grupos y llegarían como candidatos a los playoff.

Las posibles formaciones de Boca - River

A horas del inicio del partido más importante del fútbol argentino, los técnicos Claudio Úbeda y Marcelo Gallardo mantienen algunas dudas sobre qué formación saldrá a la cancha.

Las posibles formaciones:

Boca: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos, Milton Giménez y Miguel Merentiel.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Miguel Borja.