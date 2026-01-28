Cuáles son las modificaciones que se harán en el estadio Monumental

La dirigencia de River presentó un plan de infraestructura para el Monumental. La institución inicia en abril la construcción de una nueva tribuna y un sistema de cobertura total sobre las gradas, un proyecto que demanda una inversión de 100 millones de dólares y requiere tres años de ejecución para elevar la capacidad del recinto.

¿Cuáles son las modificaciones que se harán en el Monumental?

La reforma principal consiste en la construcción de una quinta bandeja en forma de anillo que se ubicará sobre las tribunas altas actuales. Una nueva grada suma 16.000 butacas al aforo total y presenta un diseño circular sin divisiones internas. Los asientos forman una bandera de 360 grados con los colores rojo y blanco, y la totalidad de estas nuevas ubicaciones se destina a los socios de la institución.

River anunció la remodelación del Monumental

El proyecto incorpora un techado que cubrirá la totalidad de las tribunas para proteger al público de las condiciones climáticas, una cobertura perimetral que utilizará una estructura de 52 columnas independientes para sostener el peso sin descargar tensión sobre la construcción original. El diseño técnico garantiza el ingreso de luz natural hacia el campo de juego, un aspecto que resulta fundamental para el mantenimiento del césped que el club renovó en el 2020. Asimismo, la elevación de la nueva bandeja obliga a la reubicación del sistema de luminarias actual para asegurar la visibilidad correcta durante los encuentros nocturnos.

Con estas obras, el estadio alcanzará una capacidad de 101.000 espectadores y se posiciona como el más grande de Sudamérica. El recinto quedará como el segundo estadio de un club de fútbol con mayor aforo a nivel mundial. La elevación de la nueva bandeja obliga a la reubicación del sistema de luminarias actual para asegurar la visibilidad correcta durante los encuentros nocturnos.

Con las nuevas modificaciones, el Monumental se posicionará como el más grande de Sudamérica

Plazos de obra y cronograma de tareas

El cronograma oficial establece el inicio de las tareas para abril, con un período estimado de tres años. La institución finalizó el pliego ejecutivo de la obra tras un año de labores técnicas junto a la empresa Schlaich Bergermann Partner (SBP), una firma alemana que cuenta con antecedentes en la construcción de estructuras para el Allianz Arena y el Santiago Bernabéu.

El proceso de licitación para las empresas constructoras comienza en febrero. El club firmará el contrato con la compañía ganadora dentro de los 30 días posteriores a la adjudicación. El plan técnico ya cuenta con el aval de los especialistas y espera la validación formal de los órganos de gobierno internos.

La planificación garantiza que el impacto en la actividad deportiva sea mínimo durante los 36 meses de obra. Los informes indican que solo un máximo de tres partidos oficiales pueden sufrir alteraciones. La dirigencia coordinó el proyecto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2023 para minimizar las molestias en el barrio de Núñez.

La remodelación del estadio de River Plate ampliará su capacidad a 100.000 personas Manuel Cortina

Financiamiento y gestión de los recursos económicos

La inversión superior a los 100 millones de dólares cuenta con un esquema de financiamiento externo. El club obtuvo un crédito internacional de largo plazo tras negociaciones con bancos del exterior, que el club deberá afrontar con los ingresos que genera el propio estadio. El presupuesto del fútbol profesional y el flujo de caja operativo de la entidad no sufren afectaciones por este desembolso.

El esquema económico incluye la venta de los derechos de naming por un período de diez años, un nuevo contrato comercial que aporta una fuente de ingresos directa para costear la ampliación y el techado. Stefano Di Carlo detalló que el club convocará a conferencias de prensa para explicar los pormenores financieros y técnicos a la masa societaria. El plan debe recibir la aprobación de la comisión directiva y la asamblea de representantes de socios.

River Plate anunció la remodelación del estadio LUIS ROBAYO - AFP

“Venimos a anunciar el proyecto de ampliación y techado de nuestro estadio, el Más Monumental”, afirmó el presidente del club en el anuncio oficial. La gestión busca consolidar la política de infraestructura que iniciaron Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito. Con este nuevo paso, River profundiza su política de infraestructura y modernización, afianzando al Monumental como un estadio de referencia a nivel global.

Beneficios para los socios y el cuidado del entorno

La ampliación del estadio genera un impacto directo en el acceso de los miembros de la institución. El club pasará a contar con 40.000 ubicaciones sin arancel extra para sus afiliados, una cifra que equivale al 40% del aforo total del predio. Los socios acceden a estos lugares sin costos adicionales a la cuota social mensual.

La estructura independiente de las columnas permite trabajar en altura sin invadir espacios públicos fuera del perímetro del club. La dirigencia remarcó que la convivencia entre el estadio y el barrio es una prioridad durante toda la ejecución del proyecto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.