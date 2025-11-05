LA NACION

Quien era el exvicepresidente de Aldosivi que murió en un accidente de tránsito en la ruta 2

José Marcelo Moscuzza, de 44 años, estuvo junto al equipo hasta 2024, el comunicado de “el Tiburón”

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Quien era el exvicepresidente de Aldosivi en un accidente de tránsito.
Quien era el exvicepresidente de Aldosivi en un accidente de tránsito.captura de redes

La muerte de José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente del club marplatense Aldosivi, conmociona al mundo del fútbol. El dirigente falleció este miércoles en un accidente de tránsito en la Autovía 2, a la altura de Lezama. Tenía 44 años. “Dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia”, destacó la institución.

“Josesito”, como lo llamaban sus allegados para diferenciarlo de su padre, estuvo vinculado toda su vida al club del puerto. Integró la comisión directiva hasta 2024, cuando decidió dar un paso al costado. Su padre, José Moscuzza, histórico dirigente y empresario pesquero, fue durante años presidente del “Tiburón” y actualmente ocupa el cargo de presidente honorario.

Quien era el exvicepresidente de Aldosivi que murió en un accidente de tránsito en la ruta 2
Quien era el exvicepresidente de Aldosivi que murió en un accidente de tránsito en la ruta 2Twitter @clubaldosivi

El accidente ocurrió durante la madrugada, cuando el vehículo que conducía Moscuzza, que viajaba solo, se despistó por causas que aún se investigan y cayó en un zanjón al costado de la ruta. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, personal del sistema de emergencias local, la Policía Vial y efectivos de la Policía Científica.

Quien era el exvicepresidente de Aldosivi que murió en un accidente de tránsito en la ruta 2
Quien era el exvicepresidente de Aldosivi que murió en un accidente de tránsito en la ruta 2X

La noticia generó pesar en Mar del Plata, especialmente en el puerto, donde Moscuzza era un referente destacado no solo por su participación en la institución deportiva, sino por integrar una de las familias más reconocidas del sector pesquero. Con el correr de las horas, distintos clubes y dirigentes expresaron sus condolencias en redes sociales.

“Lamentamos el fallecimiento de José Moscuzza, directivo de Aldosivi. Enviamos nuestras condolencias a su familia y a toda la parcialidad del Tiburón”, publicó Defensa y Justicia en sus redes oficiales.

El comunicado de Aldosivi

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente de nuestro club, quien dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia. Acompañamos en este difícil momento a su familia y amigos. Hasta siempre, Jose”, dijo el Club Aldosivi a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

A su vez, la institución indicó que se suspenden todas las actividades, tiendas y café y se decreta luto hasta nuevo aviso.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. El video de la brutal pelea en Necochea que terminó con un chico de 15 años muerto
    1

    El video de la brutal pelea en Necochea que terminó con un chico de 15 años muerto

  2. Velocidad y un apellido de la noche: quién es Michael Carballo, el conductor de la Amarok en la tragedia
    2

    Alcohol, velocidad y un apellido ligado a la noche: quién es Michael Carballo, el conductor de la Amarok en la tragedia

  3. Una madre entró a la escuela de su hija y golpeó a una alumna de 14 años con una cadena
    3

    Una madre entró a la escuela de su hija y golpeó a una alumna de 14 años con una cadena

  4. Cayó el falso agente de viajes que pagaba con tarjetas clonadas y vendía pasajes por WhatsApp
    4

    Cayó el falso agente de viajes que pagaba con tarjetas clonadas y vendía pasajes por WhatsApp

Cargando banners ...