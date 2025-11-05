Quien era el exvicepresidente de Aldosivi que murió en un accidente de tránsito en la ruta 2
José Marcelo Moscuzza, de 44 años, estuvo junto al equipo hasta 2024, el comunicado de “el Tiburón”
La muerte de José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente del club marplatense Aldosivi, conmociona al mundo del fútbol. El dirigente falleció este miércoles en un accidente de tránsito en la Autovía 2, a la altura de Lezama. Tenía 44 años. “Dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia”, destacó la institución.
“Josesito”, como lo llamaban sus allegados para diferenciarlo de su padre, estuvo vinculado toda su vida al club del puerto. Integró la comisión directiva hasta 2024, cuando decidió dar un paso al costado. Su padre, José Moscuzza, histórico dirigente y empresario pesquero, fue durante años presidente del “Tiburón” y actualmente ocupa el cargo de presidente honorario.
El accidente ocurrió durante la madrugada, cuando el vehículo que conducía Moscuzza, que viajaba solo, se despistó por causas que aún se investigan y cayó en un zanjón al costado de la ruta. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, personal del sistema de emergencias local, la Policía Vial y efectivos de la Policía Científica.
La noticia generó pesar en Mar del Plata, especialmente en el puerto, donde Moscuzza era un referente destacado no solo por su participación en la institución deportiva, sino por integrar una de las familias más reconocidas del sector pesquero. Con el correr de las horas, distintos clubes y dirigentes expresaron sus condolencias en redes sociales.
#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, envía sus condolencias a toda la familia Moscuzza por el fallecimiento de José (hijo), quien fuera ex Vicepresidente del @clubaldosivi.— AFA (@afa) November 5, 2025
Mucha fuerza en este difícil momento en nombre… pic.twitter.com/vdBJhr4ay0
La familia de la #LPF lamenta profundamente el fallecimiento de José Moscuzza, ex vicepresidente de @clubaldosivi, y le envía sus condolencias a la familia, amigos e hinchas. pic.twitter.com/f4UZkZgV65— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 5, 2025
“Lamentamos el fallecimiento de José Moscuzza, directivo de Aldosivi. Enviamos nuestras condolencias a su familia y a toda la parcialidad del Tiburón”, publicó Defensa y Justicia en sus redes oficiales.
Lamentamos el fallecimiento de José Moscuzza, directivo de @clubaldosivi.— Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) November 5, 2025
Le enviamos a su familia y a la parcialidad del Tiburón nuestro más sentido pésame.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Moscuzza (h).— Gustavo Pulti (@GustavoPulti) November 5, 2025
Acompañamos a su familia y seres queridos con afecto y a toda la comunidad de Aldosivi, donde dejó una huella imborrable como dirigente apasionado del deporte marplatense. pic.twitter.com/gipdhdpRRO
El comunicado de Aldosivi
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente de nuestro club, quien dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia. Acompañamos en este difícil momento a su familia y amigos. Hasta siempre, Jose”, dijo el Club Aldosivi a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de nuestro club, quien dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia.— Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) November 5, 2025
Acompañamos en este difícil… pic.twitter.com/tCUVF7hKKJ
A su vez, la institución indicó que se suspenden todas las actividades, tiendas y café y se decreta luto hasta nuevo aviso.
