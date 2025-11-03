Qué pasó en la Facultad de Medicina

Un estudiante de 30 años de la carrera de Nutrición murió el viernes último tras caer desde el séptimo piso del edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias del suceso, ocurrido en la sede del barrio de Recoleta. Personal de la Policía de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) intervinieron en el lugar.

Qué pasó con el alumno fallecido en la Facultad de Medicina

El incidente tuvo lugar el viernes después de las 18 en el edificio de la calle Uriburu al 900. El hecho central fue la muerte de un estudiante de la carrera de Nutrición, quien cayó desde el séptimo piso del edificio. El servicio de emergencias recibió un aviso sobre una persona que había sido “arrojada por el hueco de la escalera”.

Fuentes de la Policía de la Ciudad informaron que el joven fue localizado en el pulmón de la escalera del subsuelo con heridas en el rostro. Una ambulancia del SAME lo trasladó con vida al Hospital Fernández. Pese al esfuerzo de los médicos, el estudiante falleció en el centro de salud a causa de la gravedad de sus heridas y politraumatismos.

Los forenses realizan la autopsia correspondiente para obtener detalles que ayuden a esclarecer las causas de la muerte. Se espera que los resultados se envíen al fiscal a cargo, para luego publicar un informe final sobre el caso. El edificio universitario, por donde transitan entre 3000 y 4000 personas por día, también alberga las carreras de Enfermería, Fonoaudiología y Kinesiología.

Cuál es la carátula del caso

La Justicia interviene para esclarecer los motivos del fallecimiento. Actualmente, la causa se investiga bajo la carátula de “averiguación de muerte dudosa”. Esta denominación es la habitual en este tipo de episodios hasta que la pesquisa determine con certeza lo ocurrido. Una de las hipótesis que se considera es la posibilidad de un suicidio.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, cuyo titular es Patricio Lugones. El fiscal dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar en la causa.

Qué comunicó la Universidad de Buenos Aires

Tras conocerse la noticia, la Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela de Nutrición emitieron un comunicado a través de la red social Instagram. Las autoridades de la casa de estudios expresaron su pesar por el hecho y decretaron una jornada de duelo en la institución.

“Comunicamos con profunda tristeza que, en el día de ayer, se produjo el fallecimiento de un alumno de nuestra Facultad, perteneciente a la carrera de Nutrición”, inicia la publicación. En el texto, las autoridades extienden sus condolencias a los familiares y amigos del joven.

El comunicado también aborda el impacto del suceso en la comunidad educativa. “Comunicamos a nuestros compañeros de trabajo, docentes y alumnos que continuaremos fortaleciendo nuestras acciones de acompañamiento en lo concerniente a la salud mental”.

Informaron también sobre la ayuda disponible para quienes la necesiten. “Hemos puesto a su disposición el servicio de asistencia psicológica para brindarles la contención que necesiten”, advierte el texto. La institución solicitó a los medios de comunicación un tratamiento sensible del tema, en consideración a la familia y amigos del estudiante.

