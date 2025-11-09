Dua Lipa posó con la camiseta de un equipo en la previa del Superclásico: cuál eligió

Dua Lipa revolucionó el país con dos funciones en el estadio Monumental. Desde su llegada, la cantante mostró su cercanía con la Argentina y hasta sorprendió al hablar un castellano muy fluido que la llevó a conectarse aún más con el público. Incluso, en la noche del sábado, cantó una canción de Miranda! y dejó a todos sin palabras.

Tras las funciones del viernes y sábado, la cantante recibió una camiseta de River y marcó una posición de cara a lo que será el Superclásico entre el Millonario y Boca, a disputarse este domingo en La Bombonera.

River le regaló una camiseta a Dua Lipa y los usuarios reaccionaron

“Dua Lipa con los colores más lindos”, destacó la cuenta oficial de River en X. En esa misma línea, la publicación siguió: “Acompañada por el vicepresidente Ignacio Villaruel, Dua Lipa posó con el manto sagrado después de sus recitales en nuestra casa“.

Con una sonrisa plena de felicidad, la intérprete lució la remera personalizada de River con el número 22 en la espalda que utiliza el mediocampista Kevin Castaño. A raíz de esta coincidencia, los usuarios de las redes sociales se prendieron al juego e ironizaron con algunos comentarios en referencia a la figura del futbolista colombiano.

Dua Lipa con la camiseta número 22 que utiliza Kevin Castaño en River

“Si patea una pelota ya hace más que Castaño”; “Entra Dua Lipa, sale Castaño” y “Algo mejor que Castaño seguro hace, vamos hoy con todo”, fueron las menciones de los fanáticos que celebraron esta iniciativa de marketing que posicionó a la cantante como simpatizante del club de Núñez.

Se juega una nueva edición del Superclásico

Este domingo, en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, Boca enfrentará a River en lo que será el partido más importante de la jornada dominical. El mismo comenzará a las 16.30h y será arbitrado por Nicolás Ramírez.

En una Bombonera que lucirá repleta, el conjunto local buscará aprovechar su buen presente para imponer condiciones ante un rival diezmado e inmerso en una racha negativa que puso en duda la continuidad de Marcelo Gallardo.

Boca - River se medirán en una edición del Superclásico Manuel Cortina - LA NACION

Boca llega a este cotejo como segundo en el Grupo A, por detrás de Unión de Santa Fe, que lidera la zona con 24 puntos; en cambio, River, tiene 21 puntos y se encuentra en la sexta ubicación del Grupo B.

En cuanto a la clasificación a la próxima Copa Libertadores, el Xeneize tendría todo asegurado para volver a participar en la competencia internacional, mientras, su rival de turno, necesita ganar sí o sí si no quiere llegar a la última fecha con chances de perder ese privilegio y caer a la zona de Copa Sudamericana.