El gesto de Edinson Cavani con la hija de un periodista a la que le salvó la vida: “Ángel de la guarda”

El periodista uruguayo Rafa Cotelo contó en una entrevista como Edinson Cavani, jugador de Boca Juniors, le salvó la vida a su hija Ema, quien sufrió un cuadro similar a la hidrocefalia y debió ser internada, de urgencia, en un hospital de Argentina.

En una entrevista con Alejandro Fantino para el medio El Observador de Uruguay, el presentador televisivo contó con lujo de detalle cómo fue trasladar a su hija desde su país de origen a la Argentina. “Hace menos de un año, ella venía medio mal con unos dolores, no le encontrábamos la vuelta y las dos veces que había llegado a una situación extrema, le había salvado la vida una doctora argentina“, introdujo.

De inmediato, Cotelo se contactó vía mail con la profesional y le contó el cuadro de situación de la menor. La respuesta, inmediata, fue que viaje al país dentro de “un par de días” así podía conocer con precisión qué le sucedía a la niña.

“Llegamos con Ema muy mal en el viaje, al punto que en el buque cuando recupero señal me pongo en contacto con ella y le digo: ‘Me parece que necesitaríamos que la internen ahora’”, relató Cotelo ante la mirada atónita de Fantino, quien seguía atentamente el hilo conductor de la historia.

Una vez que Cotelo llegó a la clínica con su hija, el diagnóstico de la médica fue que debía pasar rápidamente por el quirófano. “La doctora observó unos estudios, se alarma y resuelve operar de urgencia. ‘Pase por la oficina y vaya a pagar’, me dicen. Voy a pagar en esta clínica argentina y yo había llevado plata para una consulta en efectivo. Y había que operarla. Le tenían que abrir la cabeza en dos, sacar la válvula y poner otra”, relató, sin filtros, sobre una historia que contaría con un desenlace inesperado.

Una vez que el periodista conoció la cifra para que su hija sea internada, él quedó completamente atónito ya que solo contaba con una pequeña cifra para salir de apuro en caso de que Ema quede hospitalizada en la guardia de la clínica. Ante este panorama, donde debió poner la cabeza en frío y pensar a quién recurrir en el país para que lo ayudara económicamente, Cotelo le explicó a Fantino cómo llegó a Cavani sin proponérselo.

“Yo venía de Uruguay, recién bajábamos del barco, ¿de dónde iba a sacar esa plata? Eran las 12 de la noche. Es una operación de urgencia, grave, pero en cuatro horas ella sale lo más bien, me dicen. Se me ocurrió llamar a un amigo que en una de esas tenía los recursos económicos a mano. No me atiende. Tenía el teléfono de la esposa de casualidad. La llamo y la despierto", explicó. La respuesta del otro lado iluminó su camino: “‘Esperá que te paso con Edi’”.

El capitán de Boca escuchó atentamente las súplicas de Cotelo, a punto tal de ofrecerle el dinero necesario para costear la operación. “‘Ya salgo para ahí con la plata, de pedo tengo’. A los cinco minutos me llama de vuelta, que puso el GPS y que estaba a una hora. ‘Tengo un amigo a diez minutos, ya te la lleva’”, relató sobre el giro inesperado de una historia cargada de emotividad.

Según explicó Cotelo, un hombre “peludo” apareció de inmediato en la vía pública y le entregó una caja de zapatos con el dinero necesario para ejecutar la operación. “Para mí era como un ángel, en la calle, con una caja llena de plata que me mandó Edi. Con eso pagué, alcanzó y se desarrolló la operación”, cerró.

Días más tarde de viralizarse la entrevista, Fantino, en su stream Carnaval, junto a Claudio “Turco” García, volvió a hacer mención a esta historia y aclaró que la figura de Cavani excede lo que hace dentro de la cancha. “No podes decir más nada. Esa es la grandeza”, cerró.