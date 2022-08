“Leé el reglamento”: el fuerte ida y vuelta entre Horacio Pagani y Leo Farinella por la polémica en el partido de Boca

Los periodistas de Estudio Fútbol (TyC Sports), Horacio Pagani y Leo Farinella, discutieron este domingo por la noche en el programa sobre la polémica arbitral suscitada en la Bombonera, en el partido entre Boca Juniors y Atlético Tucumán, por el golpe de codo que el defensor xeneize, Carlos Zambrano, le propinó al jugador rival Ignacio Daniel Maestro Puch en el área del Decano, y que no fue considerado penal por el juez principal, Fernando Espinoza, y el responsable del VAR, Jorge Baliño.

“Ya me parece sospechoso que el VAR se tome el atrevimiento de no dudar como para que el árbitro al menos la analice”, arremetió Farinella al comienzo del debate. Según explicó el periodista Germán García Grova, los referís del VAR advirtieron “un golpe con el antebrazo” por parte de Zambrano en el rostro de Puch, pero no consideraron que existiera “un movimiento adicional con intención de golpear” al rival. Acto seguido, el periodista identificado con River Plate sentenció que este dato “es lo que corrobora la corrupción del VAR”.

A su turno, Pagani sentenció que no le “pareció penal de Zambrano”, y dijo creer en los dichos de las autoridades del VAR. Entre sus argumentos, el experimentado periodista advirtió que “ya había terminado la jugada”, tras lo cual indicó que el defensor “debe ser expulsado el 80% de los partidos” que disputa, para despejar cualquier sospecha de parcialidad de su parte. “No es algo que quieran beneficiar a Boca”, señaló.

Después, Farinella explicó por qué, desde su punto de vista, no hubo infracción por parte de Zambrano. “Desde mi punto de vista, le deja el brazo y hace un movimiento a propósito. No es normal dejar el codo para que el jugador se pegue”, consideró. Asimismo, indicó que este tipo de jugadas se cobran “aunque la acción del juego no esté interferida”, en relación a que la pelota se perdió en la línea de ingoal. En tanto, opinó que El Kaiser debió haber sido expulsado por parte de Espinoza. En las antípodas de Farinella, Pagani dijo que el jugador “le cabecea el codo” a Zambrano.

El codazo de Zambrano a Maestro Puch que no fue sancionado como penal

Posteriormente, Horacio reparó en el sentimiento de Farinella por River para desacreditar su opinión periodística, algo que Leo se tomó a mal. “Horacio, no acuses a los demás de lo que no te gusta que te hagan a vos. Si no, jugamos sucios. Yo soy un periodista profesional, que digo lo que veo en las acciones. Te hablé del penal de Gimnasia (LP), del gol de Sarmiento. Punto”, sentenció, firme, el cronista. En ese momento, el experimentado columnista se defendió y dijo: “Yo no acuso. No, no. Pará pará pará; conmigo, nada”.

Por último, Farinella estimó que “en el propio informe del VAR está la prueba” de la presunta corrupción, al decir que “en una jugada como esta, que es de interpretación, el VAR tiene la obligación de llamar al árbitro”. Allí, Pagani le espetó: “No es así el reglamento como decís vos. El VAR llama cuando cree que es penal. Si ellos tienen dudas, no tienen porque llamarlo. Leé el reglamento”.