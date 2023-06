El cuñado de Lionel Messi levantó la copa con el Inter Miami y apuntó contra los haters: “Que la cuenten como quieran”

escuchar

El pasado 7 de junio, el mundo del fútbol quedó en shock al conocer que Lionel Messi no solo dejaría el París Saint-Germain sino que abandonaría el fútbol europeo y viajaría a los Estados Unidos para continuar su carrera profesional. Tras pasar la mayor parte de su vida en el FC Barcelona, en 2021, Leo firmó con el club francés, donde vivió dos temporadas con más disgustos que alegarías, por lo que apenas terminó su contrato accedió a ponerse la camiseta de Inter Miami. Allí, lo espera no solo el dueño del club David Beckham, sino también su cuñado Julián “Tuli” Arellano, que consiguió un puesto dentro de la institución, donde acaba de salir campeón. Y quien, ante las críticas de algunos usuarios, demostró que no tiene miedo a salir a responder.

Más allá de Antonela Roccuzzo y los tres hijos que tiene junto a La Pulga, entre los otros integrantes de la familia Messi se encuentran: Jorge, su padre y representante, Celia, su madre y Matías, Rodrigo y María Sol, sus tres hermanos. Pero también hay algunos “actores secundarios”, que aunque acompañan la caravana, no suelen estar en primera plana. En este grupo precisamente se encuentra Julián “Tuli” Arellano, el cuñado de Lionel y novio de su hermana. Él también es Rosarino y trabaja curiosamente en la Sub 19 del Inter Miami, el próximo club del campeón del mundo.

María Sol Messi y Julian Arellano en el casamiento de Leo y Antonela Roccuzzo el 30 de junio de 2017 (Foto: Instagram @tuli_arellano9)

El domingo, el equipo de inferiores del club norteamericano donde jugará “La Pulga” ganó la División Sur de la United Premier Soccer League (UPSL) y eso significó que Tuli Arellano, que forma parte del cuerpo técnico, levantó la copa. El deportista subió a su cuenta de Instagram, donde tiene casi 61 mil seguidores -incluidos Lionel Messi y Antonela Roccuzzo- un par de fotos de los festejos y dejó un mensaje para cualquiera que cuestione su posición, ya que más de uno puede pensar que los lazos familiares interfirieron en su elección para el puesto.

“¡Las vueltas de la vida! Hoy me toca disfrutar esto, y mi mayor aprendizaje, ‘la suerte llega con el trabajo duro’. ¡Gracias a los que siempre me apoyaron! El resto que la cuente como quiera. Campeones”, escribió dirigiéndose también a los que apuntaron contra su equipo. En la imagen, se lo pudo ver con el uniforme negro y la copa arriba de la cabeza.

El cuñado de Lionel Messi, campeón con la sub 19 de Inter Miami (Foto: Instagram @tuli_arellano9)

Asimismo, hizo un segundo posteo, esta vez de todo el equipo técnico junto a los jugadores, y también acompañó las imágenes con un picante texto: “‘El éxito no llega por casualidad’. ¡El trabajo duro, perseverancia, aprendizaje y sobre todo amor a lo que hacemos!”.

Julián "Tuli" Arellano es el cuñado de Messi e integra el cuerpo técnico de la sub 19 del Inter Miami (Foto: Instagram)

“Tuli” Acosta es el cuñado de Lionel Messi, está de novio con su hermana María Sol desde hace ya varios años. Incluso, estuvo en la foto familiar del casamiento de Leo y Antonela, celebrado en 2017. En su cuenta de Instagram, tiene varias fotos que dan cuenta de su vida y de sus gustos. Es fanático del asado, de la pesca y de los deportes acuáticos.

Asimismo, al igual que su cuñado, también es un apasionado del fútbol. En 2019, salió campeón de la Liga Paradise con La Bajada y en su perfil profesional de LinkedIn se presenta como “Coach de Inter Miami”, donde se desempeña como parte del cuerpo técnico de la Sub 19. Además, se describe como “Inversor en Criptos, NFT y Oro digital” y “Fundador del unicornio Special Fan”. Si bien al igual que Leo y María Sol, también es de Rosario y así lo demuestra en Instagram, en la ubicación que usa en la aplicación laboral, se ubica en North Miami Beach, Florida, Estados Unidos.

LA NACION