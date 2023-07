El duro momento que atravesó el periodista Julián Bricco: fue operado del corazón durante diez horas

escuchar

En un partido de fútbol todo puede suceder. Y no solo dentro del campo de juego, si no también afuera. Y eso bien lo sabe Julián Bricco, quien con los años se convirtió en una de las voces más reconocidas para narrar los partidos. Sin embargo, el 6 de junio, mientras relataba Chacarita–Talleres de Córdoba por Copa Argentina, se percató de algunos dolores en su cuerpo que no eran normales. Al terminar el encuentro, que se disputó en La Rioja, el rosarino bajó los escalones de la platea y se acercó a hablar con el cuerpo médico de Talleres.

“Sentía dolores en el pecho y me daba la sensación de que me iba a desvanecer. Así relaté todo el segundo tiempo”, le contó Julián Bricco a LA NACION respecto a los primeros indicios de que algo malo pasaba. Con la presión “por las nubes”, el protagonista de esta historia se hizo chequeos primarios en el estadio y, por recomendación de los profesionales, avanzó con otros controles para conocer el origen de los síntomas.

El relator Julián Bricco contó cómo fue la operación de su corazón que "le salvó la vida"

Al regresar a Rosario, Bricco se realizó una batería de estudios que en principio eran de rutina. Entre ellos estaban la ergometría, espirometría y el Ecodoppler, que decantó en una respuesta inesperada del médico. “Tenemos que salir corriendo al hospital, tenés un aneurisma”, fue la devolución del doctor y el comienzo de una historia que incluyó términos desconocidos y hasta la elección de una válvula para que su corazón vuelva a funcionar correctamente.

Con destino al Instituto Cardiovascular de Rosario, donde se encontró con el doctor Luis Diodato, quien según su relato en Instagram “le salvó la vida”, Bricco fue derivado al área coronaria, donde recibió el primer dato alentador: “En principio me dijeron que era un aneurisma disecante; eso permitió que puedan tomarse un tiempo para analizar la situación; caso contrario, tenían que abrirme de inmediato”, explicó sobre la complejidad del tema.

El testimonio de Julián Bricco en su cuenta de Instagram

Al ser disecante, la operación no fue de urgencia y se procedió a verificar la válvula del corazón con el objetivo de poder mantenerla. “Estuvieron durante dos días viendo si la válvula servía. Mientras estaba internado, me preguntaban en caso de cambiarla si quería una animal o mecánica, a lo que yo respondía que me daba lo mismo. Después me explicaron que si es animal dura 15 años y en caso de ser mecánica dura toda la vida, pero debía cambiar la alimentación; era todo muy engorroso”, detalló el relator.

Días más tarde, Bricco se sometió a una operación que, según su cálculo, duró 10 horas. “El doctor estaba con la certeza de recuperar mi válvula y así fue. La recuperó y arregló la aorta, donde me pusieron una malla para reconstruirla; además me pusieron un stent”, sintetizó tras viralizarse su historia en sus redes sociales.

En esas 15 cuadras desde donde se realizó los estudios hasta el Instituto, Julián Bricco explicó “que vio pasar toda la película de su vida”. Inmerso en la rutina de estar diariamente viajando de provincia a provincia para relatar partidos, la vida le dio una nueva oportunidad.

“La pasión nos desborda y yo en una cabina de transmisión soy feliz. Pero sé que está mi vida, ante todo, mi mujer, mis hijos y amigos. Quiero disfrutar de otro tipo de cuestiones, no tiene sentido estar en diez millones de lugares”, cerró Bricco.