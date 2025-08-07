Ciro Messi gambeteó, corrió, tiró un caño y todos los compararon con Lionel: “Es igual”

Este miércoles, Inter Miami, sin la presencia de Lionel Messi por lesión, le ganó 3-1 al Pumas de México en el marco de la Leagues Cup. Los goles de Rodrigo De Paul -el primero desde su arribo a Las Garzas-, Luis Suárez y Tadeo Allende hicieron olvidar por un rato la ausencia del ‘10′ quien vio el partido desde el palco preferencial.

Una vez culminado el encuentro, Ciro Messi, el hijo más chico de Leo y Antonela Roccuzzo, agarró la pelota, ingresó a la cancha con unos amigos y dejó en claro que su gambeta y habilidad lleva el ADN Messi.

El talento de Ciro Messi ilusionó a todos

En diferentes videos que llegaron a las redes sociales se observa el talento y la desfachatez de Ciro que, a sus prematuros 7 años de vida, dio sobradas muestras de que lleva el gen Messi en la sangre al desparramar por el piso a cualquier persona que quisiera sacarle la pelota en el verde césped.

Con un dominio total del esférico, una pausa similar a la de su padre cuando intuye los movimientos del rival para ver por dónde amagarlo, una agilidad de piernas única y la habilidad de detectar la oportunidad para tirar un caño, Ciro se llevó todas las miradas en el post partido e ilusionó a los fanáticos con la posibilidad de que él sea el heredero futbolístico.

Caño y sonrisa: Ciro Messi disfrutó jugando un picado de fútbol

Otro detalle que llamó poderosamente la atención es la aceleración y coordinación a la hora de llevar la pelota y decidir qué hacer con ella en milésimas de segundos. Sumado a esto, la sonrisa pícara del pequeño a la hora de meter un gol dejó en claro que su futuro podría estar en el fútbol si él lo quisiera, como así también el de Mateo y Thiago, sus hermanos, que se desempeñan en la Academia del Inter Miami.

Los usuarios de las redes elogiaron el talento de Ciro Messi

Al ser un contenido que se viralizó en cuestión de minutos en las plataformas digitales, los usuarios de las redes quedaron completamente sorprendidos por el desparpajo y la naturalidad de Ciro Messi a la hora de jugar al fútbol. Como no podía ser de otra manera, las comparaciones con su padre no se hicieron esperar.

“Corre igual que el padre”; “Cómo la lleva, como traba, como se cae. Es igual”; “Eso es genético, ningún chico a su edad puede tirar ese caño”; “Se mueve como el padre. Dios, por favor” y “Lo dejó pagando y después mete la pata como si estuviese jugando en el Federal A”, fueron los comentarios más destacados de distintas publicaciones que reflejaron el sentir de los amantes del fútbol al ver a Ciro Messi.

La reacción de los usuarios de las redes sociales tras viralizarse el video de Ciro Messi

Con tan solo siete años, el menor de la familia Messi no solo mostró credenciales ante el mundo de cómo aprendió a controlar la pelota, sino que, además, exhibió un espíritu deportivo a flor de piel que ilusionó de sobremanera a los futboleros. Caño, pique corto, amagues, ir a trabar la pelota, entre otras aptitudes, alimentan la ilusión, a futuro, de que Ciro pueda ser el heredero de La Pulga.