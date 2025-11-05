El especial festejo de Alexis Mac Allister con Ailén Cova y su bebé tras el gol y triunfo en la Champions

Este martes, Liverpool le ganó 1-0 al Real Madrid por la UEFA Champions League con gol de Alexis Mac Allister. Tras convertir el único gol del partido, el mediocampista festejó mirando a una de las plateas del estadio Anfield donde estaba Ailén Cova y su hija, Alaia, quien asistía por primera vez a una cancha.

El gol de Alexis Mac Allister al Real Madrid

Además de la emoción de convertirle al conjunto español, el argentino se tomó unos segundos para recordar la presencia de su familia y, con sus dedos, hizo la forma de la letra “A” en relación al nombre de su hija. “Amulet”, destacó en un posteo que incluyó varias postales de su desempeño en uno de los partidos más importantes de la jornada del martes.

El posteo de Alexis Mac Allister dedicado a su hija

Tras obtener el premio al mejor jugador del partido, Mac Allister recibió el mimo virtual por parte de su pareja que se sacó una foto junto a Alaia y celebró la victoria del Liverpool que, momentáneamente, ingresó a la zona de clasificados para los octavos de final.

“Primer partido. Te amamos papá. El amuleto”, destacó Cova haciendo hincapié en la presencia de la bebé. Acto seguido, el jugador de la selección argentina agradeció la muestra de cariño y agregó el texto “para siempre” seguido de un corazón.

"Te amamos papá", la romántica dedicatoria de Ailén Cova a Alexis Mac Allister

Luego, como parte de la celebración, se hizo referencia a las siglas “AAA” en referencia a las iniciales de los nombres de pila de Alexis, Ailén y Alaia.

"AAA" las siglas que usó Ailén Cova para referirse a las iniciales de ella, Alexis y Alaia, su hija

Mientras continúa en un nivel superlativo desde lo futbolístico, Alexis procesa, de a poco, su nuevo rol como padre acompañando a su pareja en tareas cotidianas. En los últimos días, usó sus redes sociales para subir un posteo llamado “October dump” y una de las escenas más tiernas que fue retratada vio al exjugador de Boca y Argentinos Juniors sentado en un sillón junto a su hija dormida en sus brazos mientras él veía televisión.