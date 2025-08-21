El duro mensaje de los futbolistas chilenos que juegan en Independiente tras los graves incidentes

Los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile recorrieron el mundo. Tras el salvajismo explícito que se observó en este encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, los jugadores se expresaron al respecto con total repudio.

Felipe Loyola, jugador chileno de Independiente, lamentó lo ocurrido y puso el foco en el nulo accionar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. “Qué lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy”, lanzó en su historia de Instagram.

Felipe Loyola, jugador de Independiente, se expresó sobre los incidentes ocurridos en el partido con la U de Chile

“No puede tolerarse este nivel de violencia. Me siento destrozado. La seguridad policial no sé dónde estaba”, reclamó Pipe, como lo apodan, apuntando a los organismos encargados de organizar y contener a las personas que asisten a un espectáculo deportivo.

Sin poder reanudarse el encuentro que se suspendió a los 2 minutos del complemento, Loyola expresó su desconsuelo por afectar el espíritu del deporte con tamaños hechos de violencia.

Los brutales incidentes en el partido de Independiente y U de Chile Gustavo Garello - AP

“Es una pena gigante. Todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es fútbol. El deporte no es violencia”, subrayó el defensor de Independiente, a quien le tocó de cerca la situación no solo por la gravedad del asunto, sino por enfrentar a un rival de su propio país.

Por su parte, Pablo Galdames, coterráneo de Loyola y también jugador de Independiente, se sumó a los dichos de su colega en disconformidad absoluta con todo lo ocurrido entre las parcialidades.

Pablo Galdames se sumó a las palabras de su coterráneo Loyola

“Hoy lo deportivo y el color de las camisetas pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgo vitales”, exclamó Galdames acerca de la gran cantidad de heridos que fueron derivados a los hospitales cercanos al estadio.

Aún sin poder creer lo sucedido, siguió: “Nunca tendremos derechos sobre uno, nunca seremos los mejores, ni más importantes que el de al lado por usar una camiseta con diferente escudo”.

Miren cómo se tira este desde la tribuna, probablemente haya muerto.#Independiente #UdeChile pic.twitter.com/wF0kuP2bGM — Eric sin K (@Eric_Artic) August 21, 2025

“Que este lamentable incidente llame la atención de las autoridades, y que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación que se vivió hoy. La violencia no se calma con más violencia. Lo que vivimos hoy no se puede volver a repetir nunca más”, concluyó el mediocampista.

Con una situación que se comenzó a tensar cada vez más entre las dos hinchadas, el árbitro Gustavo Tejera a los 2 minutos del segundo tiempo decidió interrumpir el juego, en búsqueda de conseguir garantías por parte de la seguridad para resguardar la integridad de los presentes en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Lomónaco, jugador de Independiente y Toselli, de U. de Chile, piden encarecidamente que cese la violencia

Mientras que la Conmebol pujaba por ese entonces para que se reanude el encuentro con el requisito de que los hinchas de la U. de Chile desalojen la platea alta, los incidentes escalaron de manera brutal: pedazos de mampostería, palos y bombas de estruendo caían sobre las tribunas de Independiente, obligando a los simpatizantes argentinos a irse de esa zona para resguardar su integridad física.

Desde el terreno de juego, los jugadores de ambos equipos pedían encarecidamente que cesen los incidentes, pero la situación era completamente irreversible, a tal punto que el árbitro suspendió el partido y la Conmebol decidió que no se va a volver a reanudar.