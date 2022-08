El gesto de un atleta con su compañero lesionado que hizo que terminara último la carrera

Esta semana se está disputando el Campeonato Europeo de Atletismo, la máxima competición en el Viejo Continente, y una curiosa situación recorrió las redes sociales y los medios de comunicación. En el Estadio Olímpico de Múnich se desarrolló la prueba de 3000 metros con obstáculos, en el que todas las miradas se posaron en el gesto que tuvo un corredor con su colega cuando tropezó y terminó lesionado.

En el video que se viralizó en las redes sociales, se ve que uno de los atletas cae al suelo luego de no poder esquivar una valla y el resto de los competidores lo esquivaron para completar la prueba; sin embargo, uno de ellos cortó su carrera para poder auxiliar a su colega. Se trata del andorrano de 22 años Nahuel Carabaña, quien se llevó la ovación del estadio al sacrificar su prueba para asistir al danés Axel Vang Christensen.

Cuando lo vio caído, paró e intentó levantarlo para que continuara, pero al notar que el danés se había lesionado, hizo lo posible por apartarlo del carril para que no corriera peligro. Axel Vang Christensen tuvo que ser sacado por una camilla de la pista y en las imágenes que se difundieron se lo ve muy dolorido por el golpe, a tal punto de que se especuló con algún tipo de lesión de gravedad.

“Iba a continuar. Estaba en plena carrera y de golpe el cuerpo me ha pedido parar para ayudarlo. Me ha salido de dentro, del corazón y le he ayudado intentando levantarlo. Eso sí, me decía que no porque le hacía mucho daño el tobillo o la pierna. Le he apartado lo máximo posible del obstáculo antes de que viniesen los rivales y ya está. Simplemente, esto”, manifestó el andorrano luego de la carrera.

Por su parte, el danés se refirió al mal trago que pasó con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram: “Definitivamente no es la forma en que esperaba que terminara mi aventura en Múnich. Gracias a todos por los mensajes amables, realmente reconfortantes. Sin fractura, solo un golpe en mi rodilla”, manifestó, y habló de su colega: “Pueden estar seguros de que voy a animar tanto como sea posible a Dinamarca. Un acto de verdadero espíritu deportivo el de Nahuel. Voy a llevarme varios aspectos positivos conmigo a casa cuando mire hacia atrás”.

Cabe destacar que Nahuel Carabaña terminó en la última posición con un tiempo de 9:37.74, es decir, más de un minuto por debajo de su mejor puntaje. No obstante, se ganó el corazón y la ovación del público al tener un gesto de generosidad con su rival que no podía moverse y corría peligro en la próxima vuelta si no se apartaba del camino. Cabe destacar que el ganador de la serie fue el italiano Osama Zoghlami con un tiempo de 8:30.67, aunque el que salió victorioso fue Carabaña.

El video se volvió viral en redes sociales como Instagram, Twitter y TikTok, y la opinión de los usuarios se dividieron en dos: los que celebraban este tipo de actitudes dentro del deporte y los que manifestaban que no era necesario que frenara para asistirlo, ya que eventos como este tienen médicos listos para actuar.