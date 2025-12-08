El impensado gesto de Messi en los festejos de Inter Miami del que todos hablan

Inter Miami festejó este fin de semana la conquista de su primer trofeo en la MLS Cup 2025, título que lograron el sábado con una victoria 3-1 sobre Vancouver Whitecaps en la final del Chase Stadium.​ En la fiesta, los distintos integrantes del equipo, tanto jugadores como ejecutivos o entrenadores, formaron un "trencito" multitudinario en el que se lo vio a Messi con una expresión distante y no tan alegre.

El equipo dirigido por Javier Mascherano se impuso con goles de Ocampo en contra, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, tras un empate parcial de Ali Ahmed. Messi fue figura con asistencias claves. Este triunfo marcó el máximo logro en la historia del club, sumando el tercer título con el 10 de la selección argentina en el equipo.​

El festejo del que todos hablan: ¿qué pasó?

Tras los festejos en el estadio con familias presentes, el plantel continuó la fiesta en un salón privado de Miami, donde se viralizó un video de un “trencito” al ritmo de cumbia con De Paul, Beckham, Ustari y otros argentinos. Verlo a Beckham, uno de los propietarios del club, junto a los jugadores, fue interpretado por muchos como una señal de la buena química del equipo.

Al final de la multitud, detrás de Sergio Busquets y delante de De Paul, aparece Lionel Messi, de remera blanca. El video se hizo viral porque muestra al delantero con una expresión de poco agrado, no en una actitud de fiesta. Se lo puede ver con los brazos bajos (no en los hombros de la persona de adelante), mirando hacia los costados, la cara seria y un paso lento. De Paul, que aparece detrás del delantero, también está con la misma expresión: ambos jugadores parecería que quisieran seguir la corriente, pero sin el espíritu festivo de otras de las figuras.

El video del que todos hablan

Las reacciones de los usuarios en las redes sociales

Ante la viralización del video, que salió tanto desde usuarios particulares como de cuentas oficiales vinculadas al deporte, muchos comentaron con humor la expresión de Messi. Otros, en cambio, marcaron la cercanía del mediocampista argentino, De Paul, con el delantero, por su alto compañerismo incluso en las fiestas. Otro grupo de usuarios prefirieron ver una correlación de la sobreactitud de algunos participantes de la celebración en contraste con el desaliento de Messi como una imagen del club.

Las mejores reacciones de los usuarios tras ver el video de Messi

