El increíble “banderazo” que armaron los hinchas de Racing en la previa al partido con Vélez
Los hinchas se autoconvocaron a la entrada del hotel Hilton, en Pilar, donde concentran los jugadores de cara al encuentro de Copa Libertadores
Este lunes, en el Hotel Hilton de Pilar, los hinchas de Racing se autoconvocaron para hacer un banderazo en una muestra total de apoyo a los jugadores y cuerpo técnico de cara al partido contra Vélez por Copa Libertadores.
Por la ida de la Copa Libertadores, Racing visitará al Fortín en el José Amalfitani y el próximo martes, en el estadio Presidente Perón, la serie se definirá para saber que equipo avanzará a la semifinal del torneo continental.
Show de luces y aliento de los hinchas de Racing
A la espera de lo que será el partido contra Vélez, los hinchas se mudaron, provisoriamente, de Avellaneda hacia Pilar, donde el plantel profesional decidió concentrar de cara a este encuentro, y brindaron un espectáculo a la altura de las circunstancias: un banderazo repleto de fuegos artificiales, luces, banderas y el acompañamiento de los jugadores, quienes contemplaron toda la pasión de los fanáticos.
Todos juntos, asombrados por el evento organizado por los hinchas, los jugadores se limitaron a contemplar el evento y, algunos de ellos, sacaron su celular para tener registro de este hecho que se da en la previa a un partido de tal magnitud como los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Uno de los profesionales que más acompañó este movimiento fue Bruno Zuculini, quien mantiene una fuerte vinculación con el club de Avellaneda y se perderá el encuentro de ida en Liniers tras la expulsión recibida contra Peñarol.
Con un clima esperanzador y de euforia, Gustavo Costas, director técnico de Racing, se limitó a decir algunas palabras a la prensa que asistió al lugar. “Todos tenemos el mismo sueño y lo tenemos que ir a buscar. Sabemos que no es sencillo, pero si estamos todos juntos se nos va a hacer más fácil”, indicó el entrenador, quien firmó autógrafos para los hinchas que se acercaron a Pilar y armaron un evento que se hizo viral en las redes sociales.
El probable equipo que enfrentará a Vélez
Con la ausencia de Zuculini y Marcos Rojo, quien recibió dos fechas de sanción en el partido de vuelta contra Peñarol, Gustavo Costas tendría dos dudas en la defensa y ataque.
Nazareno Colombo o Agustín García Basso es una de las incógnitas en la zona central de la defensa; en ataque, Duvan Vergara o Adrián Balboa será uno de los tres atacantes que acompañen a Santiago Solari y Adrián “Maravilla” Martínez.
Por ende, el probable equipo que saldrá a la cancha desde las 19.00 horas sería: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Colombo o García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Balboa o Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez.
