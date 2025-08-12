La insólita frase que le dijo Gustavo Costas a Marcos Rojo para convencerlo de firmar por Racing

Marcos Rojo se convirtió en nuevo jugador de Racing. El marcador central, procedente de Boca Juniors, con pasado en Manchester United, Estudiantes de La Plata y la selección argentina, firmó contrato hasta diciembre 2026, bajo un esquema de productividad.

En una negociación relámpago, Rojo se desvinculó de Boca y, antes de firmar en Racing, recibió un llamado del director técnico Gustavo Costas, quien le contó el proyecto del club de Avellaneda y lo motivó con una particular frase que el defensor reveló.

La presentación oficial de Marcos Rojo

“¿Que te dijo?“, lanzó una voz en off del video de presentación de Rojo para alentar al defensor a contar qué le dijo Costas. ”¿Lo puedo decir? Que quería un hijo de p... en el equipo“, lanzó, entre risas.

Rojo, de 35 años, usará la camiseta número 6 con el nombre “Marcos R.”. La abreviación de su apellido se debe a un pedido del propio Costas, quien evita cualquier mención o utilización de vestimenta de ese color debido a la vinculación con Independiente, el clásico rival de Racing.

El presidente Diego Milito, Marcos Rojo, el entrenador Gustavo Costas y el director deportivo Sebastián Saja Prensa Racing

Luego de su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, Rojo habló con el canal oficial de La Academia y dejó sus primeras sensaciones: “Llegar a un club tan grande, con tanto prestigio y cosas importantes por jugar lo lleva a uno a querer ganar la Copa (Libertadores). Me sentí cómodo, hay grandes compañeros y llegar en este momento a un club así me pone contento, con ganas de seguir demostrando”.

De cara a lo que será el encuentro de ida ante Peñarol de Uruguay, por la de los octavos de final de la Copa Libertadores, Rojo ingresó a la lista de convocados y posiblemente sumará minutos ingresando desde el banco de suplentes.

El mensaje de despedida a los hinchas de Boca

Luego de una estadía de cuatro años, donde cosechó el mismo número de títulos, Rojo y la dirigencia de Boca llegaron a un acuerdo para interrumpir su vínculo contractual, que finalizaba en diciembre de este año.

“Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron cuatro años y medio donde tuve la suerte de ganar cuatro títulos con esta camiseta”, explicó Rojo en un comunicado que colgó en su cuenta de Instagram.

En ese mismo tono, hizo una especie de autocrítica sobre algunos comportamientos que causaron malestar en los fanáticos: “Sé que a veces, me equivoqué. Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere”.

Marcos Rojo ganó cuatro títulos con Boca Gonzalo Colini

“Quiero agradecer a los entrenadores, mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos. Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas. Gracias por esta aventura inolvidable”, destacó el defensor que disputó dos mundiales con la selección argentina y hoy continuará su carrera en Racing Club.