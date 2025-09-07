Maxi López mostró cómo practica para MasterChef Celebrity y Wanda Nara le hizo una insólita propuesta

Una de las grandes sorpresas que se dio esta semana en el mundo del espectáculo es la confirmación de Maxi López como participante de MasterChef Celebrity (Telefe).

Maxi López estará en MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @masterchefargentina)

De perfil bajo, sin una presencia marcada en los medios de comunicación, el exjugador de River, FC Barcelona, entre otros, dirá presente en un programa donde Wanda Nara, su expareja, es la conductora.

A raíz de todo lo que generó en torno a su presencia, Wanda publicó en Instagram dos capturas de pantalla de una conversación que mantuvo con López vía WhatsApp. En dichas postales, el exfutbolista dio a conocer sus habilidades culinarias, un aspecto que sorprendió a la mediática, quien tomó la decisión de visibilizarlo en sus redes sociales.

El intercambio, vía WhatsApp, entre Maxi López y Wanda Nara

En un extracto de la conversación, López le comentó a Wanda que se animó a hacer pan casero como parte del entrenamiento para la competencia gastronómica. “Nunca en la vida”, le aseguró él a la conductora en tono de sorpresa por lo que se estaba animando a hacer.

“Vamos a ver cómo sale”, siguió López, quien, a pesar de estar separado de Wanda, mantuvo una cordial relación en el último tiempo. “Nunca imaginé leer este mensaje de vos”, retrucó la conductora y sumó un hashtag sobre el orgullo que le generaría a Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos en común que tienen.

Pero el intercambio no quedó ahí: Wanda redobló la apuesta y le prometió a López devolverle un lujoso reloj si se corona como ganador de Masterchef Celebrity.

"Seguí practicando", lanzó Wanda ante el entusiasmo de Maxi López

“Si ganas te devuelvo el Rolex de la final de la Champions (League) y Santa Bárbara”, lanzó Wanda haciendo referencia a la conquista deportiva con el Barcelona en el año 2006 y a la casa ubicada en Tigre.

Según lo que expuso Wanda, la conversación siguió en ese mismo tono y le sugirió al exfutbolista que hable con la inteligencia artificial para encontrar “recetas originales” y así ampliar su catálogo de propuestas de cara al programa.

Maxi López formó parte del plantel de Barcelona que se coronó campeón de la Champions League en la temporada 2005-2006

Para mostrar pruebas de su progreso, López le sacó una foto al horno donde se cocinaban los panes y le envió un video con la cocción de tres cortes de carnes en una sartén. “Carnes, lentejas y brócolis. Estoy a full”, indicó, motivado.

Con un entusiasmo total por aprender y mostrar sus creaciones, López recibió un revés por parte de Wanda, quien marcó la cancha entre participante y conductor.

“La conductora no puede hablar mucho con los participantes”, dijo. Sin darle el visto bueno de sus preparaciones, siguió: “Seguí practicando. No busques acomodo. Te veo bien, sos competitivo”.

Wanda Nara ventiló dos chats con Maxi López en la previa a MasterChef (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Para cerrar el diálogo, su expareja le brindó un consejo para que pueda mentalizarse en una competición donde habrá 24 participantes y cada uno de ellos con una idea diferente de qué cocinar. “Pensa que cada plato es una final”, exclamó Wanda como trazando un paralelismo entre la cocina y el fútbol.

Con la confirmación oficial de quiénes estarán detrás de cada cocina, Wanda Nara se prepara para una nueva edición de un concurso que dará qué hablar en la pantalla de Telefe.