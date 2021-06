Gustavo López cargó otra vez contra Germán Burgos: “Se equivocó”

El conductor de Radio La Red, Gustavo López, realizó este martes un balance del ciclo del entrenador Germán Burgos al frente de Newell’s Old Boys de Rosario, luego de que se confirmara su salida de “La Lepra”, tras no encontrar el respaldo de la dirigencia del club para renovar el plantel. En las próximas horas, Lucas Bernardi podría asumir la dirección técnica, mientras que Fernando Gamboa pica en punta para ser su nuevo DT.

López, quien fue uno de los periodistas más críticos de Burgos desde su regreso a la Argentina, consideró que el error del “Mono” fue haber llegado a Newell’s “con un cuerpo técnico español” que no entendía “nada”. “Si el Mono Burgos, con lo que aprendió, con lo que sabe de fútbol, y con su tiempo al lado del Cholo (Simeone) y de tantos otros, hubiese venido con gente de Newell’s, que conozca más los jugadores, los rivales, por ahí, le costaba menos tiempo la adaptación”, dijo.

Gustavo López, contra Germán Burgos

Burgos deja el equipo tras quince partidos, en los cuales quedó eliminado de la Copa Sudamericana y de la Copa de la Liga en la primera ronda, sin poder cumplir ninguno de los objetivos planteados. Del total, ganó cuatro encuentros, empató seis y perdió cinco.

Sobre Gamboa, el posible reemplazo de Burgos, el periodista de 53 años consideró que en su primera etapa al frente del club hizo “un buen trabajo”, y recordó cómo fue su partida del club en aquel 2008/2009, cuando dejó el club tras la salida del cuestionado presidente Eduardo López: “Él reconoce que se equivoca en algo: como a él lo llevó Lopez, no es que era pro Lopez, sino que como me lleva una persona que deja de estar, me voy con el”.

LA NACION