El mensaje de Dibu Martínez para Germán Pezzella tras confirmarse su grave lesión

Emiliano “Dibu” Martínez, mediante su cuenta de Instagram, le envió un emotivo mensaje a Germán Pezzella, defensor de River, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará, aproximadamente, ocho meses afuera de las canchas.

“Estamos con vos, hermano”, indicó el actual arquero del Aston Villa y compañero de Pezzella en la selección argentina, donde conquistaron varios títulos, entre ellos la Copa América y la Copa del Mundo.

Dibu Martínez le envió un sentido mensaje a Pezzella

Este mensaje no solo reconoce la unión entre los integrantes de la selección argentina, sino también la ascendencia de Pezzella en el grupo, a pesar de que en las últimas convocatorias no estuvo presente.

El Dibu, conmovido por la noticia, no dudó en enviarle un mensaje de pronta recuperación, como así también otros compañeros del marcador central como Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta.

"Dale que volves mucho más fuerte", el mensaje de Marcos Acuña a Germán Pezzella

En el caso del Huevo, quien es un número fijo en la alineación titular de River, decidió subir una imagen junto a Pezzella en un entrenamiento de la selección argentina y le agregó un breve texto deseándole una pronta rehabilitación de su rodilla.

“Mucha fuerza, amigo. Dale que volves mucho más fuerte”, subrayó el exjugador de Racing, Sevilla, entre otros, para darle ánimos al zaguero central de 34 años.

Lucas Martínez Quarta se solidarizó con su colega

Bajo el mismo tono, Martínez Quarta, en su rol de referente de River, se sumó a Dibu Martínez y Acuña y deseó que el jugador pueda superar exitosamente la operación para comenzar con una recuperación que le hará perder lo que resta del calendario deportivo de este año. “Mucha fuerza, amigo. Estamos con vos”, indicó el Chino.

Video: cómo fue la lesión de Germán Pezzella

Este sábado, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura, Independiente y River igualaron 0-0 en Avellaneda. En un partido chato, con poco para destacar, se produjo la lesión de Germán Pezzella, defensor de River, que abandonó el terreno de juego a los 41 minutos del primer tiempo.

El momento de la lesión de Germán Pezzella

En una jugada donde forcejearon Walter Mazzantti, delantero del local, y Pezzella, el jugador del Millonario se llevó la peor parte al caer con su rodilla flexionada. De inmediato, el defensor mostró severos gestos de dolor y sus compañeros pidieron por la rápida asistencia médica.

Sin existir choque alguno, el defensor comenzó a agarrarse su rodilla de manera desesperada como presagiando lo peor. Y finalmente sucedió: tras varios estudios se determinó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Germán Pezzella estará ocho meses afuera de las canchas Walter Manuel Cortina

Sentado en el banco de suplentes, entre lágrimas y desconsolado, el defensor de la selección argentina comenzará una recuperación larga y tediosa para los deportistas. Se espera que su rehabilitación dure aproximadamente ocho meses, por lo que se perderá la fase final de la Copa Libertadores de este año, el principal objetivo de River.

Las lesiones no son algo nuevo para este River: varios jugadores del plantel tienen desgarros y molestias y eso preocupa al entrenador Marcelo Gallardo, quien ya se prepara para lo que será el encuentro de ida por los octavos de final de Libertadores contra Libertad de Paraguay.