El posteo de AFA por el Día de la Madre que generó polémica en las redes

Este domingo se celebró el Día de la Madre en la Argentina. A raíz de este evento, la Asociación del Fútbol Argentino creó una imagen con inteligencia artificial (IA) que generó mucha polémica en las redes sociales.

“Nada como el cariño de mamá”, expresó AFA con una imagen de una milanesa con papas fritas y, de fondo, una repisa con trofeos, entre ellos, la Copa del Mundo. Sin expresarlo directamente, la casa madre del fútbol argentino se refirió al plato gastronómico de preferencia que le preparó toda la vida Celia Cuccittini a Lionel Messi.

"Nada como el cariño de mamá", indicó AFA seguido de una foto de un plato de milanesas hecho con inteligencia artificial

Esta postal, lejos de representar a las madres de la Argentina, expuso una problemática mayor en las redes al evidenciar que las figuras maternas solamente deben estar en la cocina. Lejos de representar el sentir popular, el manejo de la AFA quedó expuesto en las plataformas digitales y las reacciones no se hicieron esperar.

“La AFA les desea un muy feliz día a todas las mamás de la Argentina. ¡Gracias eternas por tanto amor!“, indicó la cuenta oficial en X. Esta publicación sirvió como disparador a muchas reacciones de los usuarios, quienes no recibieron de buena manera la intención de la AFA de saludar a las madres de todo el país.

Los usuarios no dudaron en expresar su descontento por la acción de AFA por el Día de la Madre

“Si van a dar un mensaje sexista asociando a la mujer a la cocina al menos que sea una milanesa de verdad, no una hecha con AI. Una lástima que sean tan retrógrados con la cantidad de mujeres que son madres y también deportistas”, exclamó la usuaria @eudtoxic.

Una de las criticas que más se observó fue la poca visibilidad que le dio AFA a las mujeres que se dedican profesionalmente a jugar al fútbol, básquet y otros deportes. “Podrían haber hecho un esfuerzo por mostrar historias reales: madres futbolistas, entrenadoras, hinchas, árbitras, pibas que crecieron en la cancha. Pero bueno, eligieron la milanesa con fritas”, sentenció otro usuario.

La periodista Lola del Carril repudió la acción de AFA por el Día de la Madre

Otra de las voces que se alzó fue la de la periodista Lola del Carril, quien repudió el comunicado y pidió no “estereotipar” la jornada. “Alguien que le diga a la AFA que no da. Es necesario que evolucionemos en la comunicación. Hay futbolistas que juegan el torneo local y en la Selección que son madres. Realmente no pueden estereotipar así siendo la institución madre de nuestro fútbol. Atrasa”, dijo la periodista en X.

A su vez, los influencers Nacho Elizalde y Lucas Fridman repudiaron la acción conmemorativa del ente presidido por Claudio “Chiqui” Tapia. “No bueno”, expresó el exparticipante de Bake Off Argentina (Telefe).

La reacción de Nacho Elizalde al posteo de AFA

Al ser el tema del día en la jornada del domingo, la Asociación del Fútbol Argentino quedó expuesta en las redes sociales no solo por el mensaje difuso que lanzó, sino, también, por utilizar a la inteligencia artificial en este tipo de posteos y no acudir a una imagen real de uno de los platos más representativos de la gastronomía local.

Tras la viralización de este contenido, la AFA no se pronunció al respecto y, lejos de publicar una aclaración al respecto, dejó el posteo publicado en sus redes oficiales.