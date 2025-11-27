Enojo en las redes por la sanción de la AFA a Estudiantes: duras críticas a Chiqui Tapia

Estudiantes de La Plata fue sancionado duramente por la AFA luego de darle la espalda a Rosario Central en su recibimiento como “Campeón de la Liga 2025”. Esto desató una catarata de críticas contra el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

En un primer lugar, el órgano suspendió a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, por seis meses. Por el lado de los futbolistas que protagonizaron el “espaldazo”, la AFA decidió darles dos fechas fuera de las canchas, aunque recién deberán cumplirlas en el próximo torneo a disputar en 2026, por lo que todos estarán disponibles para el partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Por este nuevo escándalo, los futboleros dijeron basta y decidieron expresarse en redes sociales para evidenciar su postura en contra de la sanción. Entre memes, cuestionamientos y diversas opiniones, la AFA quedó en boca de todos por otro hecho polémico.

¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!



¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!

Es importante tener en cuenta el contexto que se vivió en los días previos al partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, ya que la AFA decidió consagrar campeón de la Liga al Canalla de un momento a otro y varios dirigentes cercanos a Tapia se burlaron del Pincharrata en redes, ya que quedaba “obligado” a hacerle pasillo a uno de los equipos más cercanos al presidente de la AFA. Con motivo del enfrentamiento del presidente de la entidad con Juan Sebastián Verón, se sobreentendía que era una provocación más.

Por eso, hubo mucha expectativa por lo que iba a realizar Estudiantes en la previa al partido, ya que incluso se llegó a especular con la posibilidad de que no respeten el pasillo en cuestión. Al momento de ingresar al césped, los titulares del León tomaron a todos por sorpresa luego de esperar que Ángel Di María ponga su pie izquierdo en la cancha, ya que ahí fue el momento en el que decidieron girar de forma sincronizada y se vivió la postal que dio la vuelta al mundo.

Las reacciones en redes contra la AFA

Las redes manifestaron su repudio Captura X

Las redes manifestaron su repudio y apoyaron a Estudiantes Captura X

Estudiantes sigue en carrera por el título, incluso envuelto en la polémica Captura X

Los hinchas apuntaron a Tapia Captura X

Hinchas de todos los clubes apoyaron a Estudiantes Captura X

Los hinchas bancaron a Verón por plantarse a la AFA Captura X

Los pinchas directamente acusan a Tapia de mafioso por los manejos de AFA Captura X

Las burlas contra Verón podrían llegar a su fin por esta sanción a Estudiantes Captura X

Ya existen varios planes para intentar frenar al Chiqui Tapia Captura X