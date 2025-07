Estos son todos los cambios reglamentarios del torneo Clausura del fútbol argentino

El fútbol argentino se prepara para una nueva etapa. Más allá de los nombres que refuerzan los planteles y las estrategias que se afinan en los entrenamientos, se avecinan cambios en la forma en que se arbitran los partidos. El objetivo es mejorar la experiencia del espectador y reducir la polémica.

Fernando Rapallini comunicó los cambios en los arbitrajes del torneo Clausura

¿Cuáles son los cambios reglamentarios que se implementarán en el torneo Clausura?

La principal novedad es que, a partir de la tercera o cuarta fecha del torneo Clausura, los árbitros comunicarán al público por los altoparlantes sus decisiones luego de las revisiones del VAR. Fernando Rapallini, flamante gerente técnico arbitral de la AFA, anunció esta medida durante una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza. “Lo vamos a hacer en todas las canchas del fútbol argentino”, aseguró Rapallini, aunque aclaró que la implementación no será inmediata debido a cuestiones técnicas que involucran a los clubes.

¿Qué otros aspectos del arbitraje se buscarán mejorar?

Además de la comunicación de las decisiones del VAR, Rapallini detalló otros ejes de su gestión. Se buscará un mayor cumplimiento de la zona de capitanes, con el objetivo de evitar discusiones innecesarias y agilizar el juego. También se intentará aumentar el tiempo efectivo de juego, para combatir las tácticas dilatorias, especialmente por parte de los arqueros.

Otro punto clave será la uniformidad de criterios a la hora de tomar decisiones. “Las jugadas que son blancas se definen como blancas y las negras, negras. En las grises, la idea es que el gris sea lo más finito posible”, explicó Rapallini.

Fernando Rapallini manifestó que se busca un mayor cumplimiento de la zona de capitanes

¿Cómo se implementará el nuevo protocolo de balones múltiples?

Otra novedad es la implementación de un “protocolo de balones múltiples”, que ya se puso en práctica en la final de la Supercopa Internacional. “Desde ahora, los menores alcanza balones no tienen la potestad de entregar balón al jugador. La idea es que los jugadores tomen el balón que tengan más cercano de un cono. Así, evitamos pérdidas de tiempo”, detalló Rapallini.

¿Cómo se comunicarán los fallos arbitrales al público?

Para mejorar la comunicación con el público, la AFA creará un perfil en la red social X para explicar los fallos arbitrales que sean relevantes o pedagógicos. Además, se mantendrá la publicación periódica de los videos del VAR en el sitio oficial de la AFA en YouTube. “Vamos a bajar el nivel de ansiedad y de polémicas. Van a tener un veredicto de parte nuestra”, prometió Rapallini.

Desde la AFA, se creará una cuenta en X para comunicar los fallos arbitrales JUAN MABROMATA - AFP

¿Qué se hará para “rejuvenecer” el plantel de árbitros?

La AFA también implementará un “programa de jóvenes talentos” con el objetivo de rejuvenecer el plantel de árbitros en la Liga Profesional. La idea es pasar de los 34 años de promedio actuales a 30-31 en los próximos años.

¿Qué dicen las estadísticas del VAR sobre su efectividad?

Durante la presentación, Rapallini compartió estadísticas del VAR en el torneo Apertura. Hubo 90 intervenciones de la tecnología, de las cuales 32 fueron factuales y 58 revisiones a pie de campo. De esas 90 jugadas, 39 fueron por goles, 40 por incidentes de área penal, 9 de tarjeta roja y 2 de confusión de identidad. Según Rapallini, el VAR acertó en el 96,77% de los casos.

Rapallini se refirió al torneo de Apertura para demostrar que los árbitros tardan cada vez menos tiempo en el VAR CAPTURA

¿Habrá autocrítica por parte de los árbitros?

Rapallini adelantó que habrá autocríticas por parte de los árbitros y que él mismo admitirá los errores desde su cargo como gerente. Puso como ejemplo el caso de Yael Falcón Pérez en River vs. Platense: “En ese partido no le fue bien. Salimos a decir que no había dirigido bien y eso no era exponerlo. Estaba expuesto con los errores que había cometido. Nos hacemos cargo de lo que hacemos adentro de la cancha. Es decir, lo que creemos que se hizo bien o mal. Cuando nos equivoquemos lo vamos a reconocer”.

¿Cuánto tiempo tardan las revisiones del VAR?

Rapallini desmintió que las revisiones del VAR tarden siete minutos. “El VAR jamás tardó siete minutos. Si buscás, encontrás. La idea no es buscar, sino encontrar”, explicó. Y añadió: “Lo importante es descartar. Estamos bajando el tiempo de revisión: hace cuatro años que está. Hoy, el promedio de cada una de las revisiones es de 53 segundos. Y vamos camino a la optimización de ese tiempo”.

“No le pidamos soluciones europeas al fútbol argentino. Somos una de las mejores del mundo, pero tenemos nuestras limitaciones”, concluyó Rapallini.

