Franco Colapinto llegó a México, se tomó unos días de relax antes de la carrera y mostró todo lo que hizo

Una vez superado el altercado con Alpine por haber desoído la orden de no pasar a Pierre Gasly en la última carrera en Estados Unidos, Franco Colapinto viajó a México para prepararse para el próximo Gran Premio de la Fórmula 1 y se tomó un merecido descanso que incluyó de todo: una pileta con vistas increíbles, partidos de pickleball y hasta se animó a cocinar tacos para su equipo. A través de sus redes sociales, el piloto mostró todos los detalles e hizo delirar a sus fanáticos.

“Días de descanso antes de empezar con todo. Qué lindo que es México, lo extrañaba mucho. Mi lugar favorito en el mundo”, escribió el joven de 22 años al compartir un carrusel con fotos y videos de su experiencia en un lujoso hotel en la costa del Pacífico.

El posteo de Colapinto en su cuenta de Instagram

Dentro de las actividades que hizo Franco en su estadía, una de ellas fue relajarse en una pileta enorme, rodeada de vegetación y con una vista privilegiada al mar mexicano. Obviamente, la imagen del piloto relajado en el sol despertó los comentarios de sus seguidores en las redes sociales.

El piloto de 22 años disfrutó de una lujo piscina (Foto: @francolapinto)

Se sabe que Franco es fanático del pádel y que es muy amigo de Fernando Belasteguín, el argentino que es el jugador más ganador de la historia en ese deporte. Sin embargo, esta vez cambió de paleta y se animó a jugar al pickleball, un deporte novedoso que es muy practicado en Estados Unidos y muy parecido al pádel. En el video que compartió el integrante del equipo Alpine se lo puede ver sin la remera y con mucho sudor tras una tarde de juego.

Colapinto practicando pickleball en México

Por último, el pilarense se animó a meter mano en la cocina y preparó unos tacos para los comensales que estaban con él. En uno de los videos que compartió se lo puede ver aplastar y cocinar las tortillas en la plancha con gran precisión. “Cuidado que no se quemen”, le dijeron mientras Franco estaba muy concentrado en su tarea. Luego, subió otro clip donde se lo vio competir en un desafío de guacamole, la clásica salsa a base de palta, cebolla, tomate y cilantro con la que se acompaña este plato tradicional de la cocina mexicana.

Franco preparando tacos en México

De esta manera, y en compañía de sus representantes, Jamie y Maria, a quienes considera su familia, Franco pudo distender en los días previos a la próxima carrera, donde siempre el foco está puesto en conseguir los primeros puntos de la temporada. El Gran Premio de México de Fórmula 1 2025 se correrá del viernes 24 al domingo 26 de octubre. La carrera principal será el domingo 26 de octubre a las 17:00 hora de Argentina (14:00 hora de México), en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Franco demostró su habilidad en la cocina (Foto: @francolapinto)

En la pasada carrera, el Gran Premio de Austin, Estados Unidos, el argentino terminó en la posición 17°. Enfrentó un fin de semana complicado debido a problemas con el agarre del monoplaza Alpine A525 en curvas rápidas y las condiciones del circuito, lo que afectó su desempeño. A pesar de esto, logró superar a su compañero Pierre Gasly con una polémica: su equipo le había pedido que no lo adelante. Sin embargo, una vez solucionado este inconveniente con la escudería francesa, Franco se prepara una vez más para hacer vibrar a sus fanáticos alrededor del mundo con su talento arriba del auto.