Colapinto contó el intercambio de mensajes que tuvo con Checo Pérez: “Fue un orgullo enorme”

Franco Colapinto expresó su fanatismo por Sergio “Checo” Pérez, el piloto mexicano que abandonó la escudería Red Bull a finales de 2024 y retornará al circuito el próximo año bajo la firma Cadillac junto a su colega Valtteri Bottas.

De cara a lo que será el Gran Premio de México que se celebrará este domingo en el país azteca, Colapinto lamentó la ausencia de Pérez y contó, al medio TUDN, cómo fue el diálogo que tuvo en los últimos días con él.

“Me puso triste cuando supe que Checo no seguía en la Fórmula 1”, aclaró Colapinto sobre la ausencia de uno de sus referentes en el actual Campeonato Mundial de Constructores de la F1.

Franco Colapinto demostró su admiración por Checo Pérez

La noticia del arribo de Pérez a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac se dio a conocer en agosto. Este nuevo desafío causó un efecto positivo tanto en los fanáticos como en los pilotos, quienes destacan la jerarquía del mexicano en el circuito.

“Cuando me enteré que entró a Cadillac, le mandé un mensaje. Le dije: ‘Qué bueno que vas a volver, ojalá pueda verte y poder correr juntos de nuevo’. Es un orgullo enorme tener tantos pilotos hispanos en la Fórmula 1. Recordemos que es un deporte con solo 20 lugares, muy exclusivo, con muchos europeos, y quedan pocos espacios para nosotros”, destacó Colapinto, quien expresó su admiración por el experimentado piloto.

Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 a partir de 2026 @schecoperez - @schecoperez

Luego de confirmar su contacto con Checo Pérez, el argentino cerró: “Ver que cada vez somos más me llena de orgullo. Hablé con Checo, me mandó suerte, y la verdad es que de chico fue un gran ídolo para mí. Tener esa interacción, poder correr contra él y vivir esa experiencia fue un orgullo enorme”.

Cabe destacar que en 2024, en el marco del Gran Premio de Singapur, Checo Pérez elogió el rendimiento del argentino: “Es muy bueno. Es muy difícil de pasar a Colapinto”. Eso llevó a que el argentino se sienta conmovido por la mención y devuelva la pared: “Un capo Checo, lo quiero mucho, yo lo veía de muy chico en casa, me levantaba temprano para ver sus carreras, y ahora estar peleando, corriendo contra él, es algo muy lindo”.

Por lo pronto, Colapinto verá acción a partir de este viernes con las pruebas preliminares a la carrera en México. En búsqueda de sumar puntos para la clasificación, el argentino buscará mejorar su rendimiento bajo la tutela de Alpine.