Franco Colapinto y un saludo bien argentino por el cumpleaños del hijo de Flavio Briatore

Nathan Falco Briatore, hijo del reconocido empresario Flavio Briatore y la modelo Elisabetta Gregoraci, celebró sus 16 años y, entre los mensajes recibidos, se destacó una inesperada intervención de Franco Colapinto, que le envió al joven un saludo bien argentino, fiel a su estilo. Obviamente, la situación no pasó desapercibida en las redes sociales y fue muy comentada por los fanáticos del mundo del automovilismo.

Briatore publicó una foto con su hijo y su exesposa y lo saludó en italiano. “Buon Compleanno Falco!”, escribió en la publicación en su cuenta de Instagram, que alcanzó rápidamente más de 43 mil likes. En seguida, Colapinto comentó el posteo del empresario con su irreverencia característica. “Feliz cumpleaños papá”, puso y etiquetó al joven. Esta breve frase provocó una ola de comentarios y risas entre los seguidores de ambos, quienes viralizaron la interacción de inmediato.

El saludo con humor de Colapinto para el hijo de Briatore

Durante el evento, los detalles sobre la estética de la celebración llamaron la atención de los más observadores. Nathan lució una gorra de la escudería Alpine, mientras que el diseño de su torta incluyó los colores celeste y blanco. Esta elección cromática generó diversas especulaciones, ya que los tonos coinciden con la bandera de la Argentina, un gesto que los usuarios vincularon rápidamente con la presencia de Franco en el entorno del joven.

Nathan Falco Briatore nació en marzo de 2010 y actualmente cursa sus estudios en un exclusivo colegio privado ubicado en Suiza. El joven es el único hijo en común de Flavio y Elisabetta, quienes concretaron su divorcio en 2018 después de una década de matrimonio. A pesar de la ruptura, la expareja mantiene un vínculo cordial y una presencia constante en la vida de su hijo.

Briatore felicitó a su hijo en su día especial (Foto: @briatoreflavio)

Cabe recordar que Flavio Briatore también es padre de una hija, Leni, fruto de su relación anterior con la modelo Heidi Klum. La supermodelo alemana también saludó a Falco y escribió junto a un emoji de corazón: “Happy Birthday”.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

En el plano deportivo, la atención sobre Franco Colapinto se mantiene firme de cara a su próximo compromiso en la Fórmula 1. El piloto argentino buscará volver a sumar puntos en el Gran Premio de Japón, competencia que se disputará dentro de diez días. El calendario para el público argentino presenta horarios de madrugada debido a la diferencia horaria con el continente asiático.

Alpine busca volver a conseguir puntos en la próxima carrera (Foto: @francolapinto)

La actividad en pista comienza el viernes 27 de marzo, jornada en la cual se llevan a cabo las prácticas libres 1, de 23.30 a 00.30 horas, y las prácticas libres 2, de 03.00 a 04.00 horas. El cronograma continúa el sábado 28 de marzo con las prácticas libres 3, programadas de 23.30 a 00.30 horas, seguidas por la instancia de clasificación, que transcurre de 03.00 a 04.00 horas.

Finalmente, la carrera principal está pautada para el domingo 29 de marzo a las 2:00 de la madrugada, según el horario oficial de la Argentina. Franco Colapinto prepara su estrategia para mejorar su desempeño actual y consolidar su camino en la máxima categoría del automovilismo mundial, mientras las redes sociales reflejan el seguimiento constante de sus fanáticos, atentos a cada movimiento del corredor tanto dentro como fuera de los circuitos internacionales.