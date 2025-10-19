Franco Mastantuono contó cuál es el apodo que le pusieron sus compañeros del Real Madrid
El joven atacante participó de un video del club español y confirmó el sobrenombre con el que fue bautizado
- 2 minutos de lectura'
Desde la llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid, los hinchas del club español depositaron muchísimas expectativas sobre él, a pesar de tan solo tener 18 años.
Al ser un número fijo en la formación titular, el argentino logró una cierta ascendencia en el plantel y eso generó que sus compañeros le busquen un apodo para tratarlo de una manera más afectuosa.
Así fue como la cuenta oficial del Real Madrid armó un video especial preguntándole a cada jugador a qué famoso se parece. Mientras Éder Militao mencionó al exbasquetbolista Shaun Livingston y Thibaut Courtois eligió al tenista Novak Djokovic, el delantero argentino sorprendió a todos con su parecido con el rapero Eminem.
“Me dicen Eminem acá”, expresó el oriundo de Azul, entre risas, mientras se dirigía hacia el vestuario después de una jornada de entrenamiento. Marshall Bruce Mathers III, más conocido como Eminem, tiene 53 años y es uno de los artistas más consagrados del género hace décadas. El posible parecido que tiene el futbolista radica en su corte de pelo, al cual le agregó un color platinado.
En lo estrictamente deportivo, Mastantuono se ganó rápidamente un lugar en la consideración del entrenador Xabi Alonso, quien pidió por él cuando aún era jugador de River y logró que el Real Madrid desembolse una suma millonaria de 45 millones de euros para hacerse de los servicios del atacante.
