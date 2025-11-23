A qué hora juega Boca vs. Talleres, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Boca y Talleres de Córdoba juegan este domingo por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El ganador de este cruce avanzará a cuartos de final y chocará contra Argentinos Juniors, que dejó en el camino a Vélez por 2 a 0. El partido se disputa a las 20 en la Bombonera, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize avanzó de ronda tras finalizar en lo más alto del Grupo A con 29 puntos, cuatro más que su inmediato perseguidor, Unión de Santa Fe. Gracias a esto, se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026 por intermedio de la Tabla Anual, que también suma lo hecho en el Torneo Apertura. De la mano de Claudio Úbeda, combinado de la Ribera mejoró considerablemente el nivel y sueña en grande.

Los jugadores valoran la influencia de Claudio Úbeda, que se ocupará del plantel hasta fin de año

La ‘T’, por su parte, levantó el rendimiento en el último tramo de la etapa regular y se metió en la instancia de los 16 mejores al quedar octavo en la zona B. Durante el primer semestre del año y también en parte del segundo, encadenó una racha de malos resultados y, por momentos, estuvo cerca de descender a la Primera Nacional por intermedio de la Tabla Anual, en la que finalizó 24°, a cinco puntos de Godoy Cruz, uno de los dos que perdió la categoría junto a San Martín de San Juan.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 7 de septiembre de 2024, por los octavos de final de la Copa Argentina. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por penales tras empatar 1 a 1 en los 90′ reglamentarios por los goles de Brian Aguirre -B- y Federico Girotti -T-. El antecedente más reciente en el plano liguero data del 25 de marzo del año pasado, por la fecha 3 de la Liga Profesional: empataron 0 a 0 en la Bombonera.

Boca vs. Talleres: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Torneo Clausura 2025.

Día: Domingo 23 de noviembre.

Hora: 20.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Sebastián Zunino.

TV: TNT Sports.

: TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones